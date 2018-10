Diretriz de Trump afetará 75 mil imigrantes legais em NYC

A nova regra foi proposta pelo Departamento de Segurança Nacional (DHS) como uma forma de cortar os custos e promover a independência econômica

Calcula-se que 75 mil imigrantes legais que vivem na região metropolitana de Nova York, que legalmente qualificam para benefícios como cupons de alimentos, teriam que optar entre o apoio do governo ou a cidadania americana. O Presidente Donald Trump propôs a mudança da regra “despesa pública” (Public charge); o que afetaria os residentes legais permanentes (portadores do green card).

“Para nós, enquanto administração, esse é um novo ataque contra os imigrantes, particularmente aqueles de renda média e baixa que em alguns casos são elegíveis e podem receber esses benefícios”, disse Bitta Mostofi, comissária dos Assuntos dos Imigrantes. “Em outros casos poderá no futuro ter que escolher entre o acesso à comida, serviços de saúde, habitação e obter o status migratório estabilizado”.

A nova regra foi proposta pelo Departamento de Segurança Nacional (DHS) como uma forma de cortar os custos e promover a independência econômica, entretanto, Bitta rebateu que isso poderá privar os imigrantes que precisam desesperadamente destes serviços.

As autoridades municipais calculam que existam na região metropolitana de Nova York cerca de 75 mil imigrantes que qualificam para benefícios sociais, mas cujo status migratório poderá fazê-los ter que optar entre a segurança social ou o status permanente se tal regra entrar em vigor. Nem todos esses 75 mil imigrantes optaram atualmente para receberem esses serviços sociais os quais eles qualificam, informou a Prefeitura. Esses outros 400 mil imigrantes em Nova York que algum dia poderão qualificar para o green card, mas teriam a oportunidade negada como resultado da nova proposta.

“No total, aproximadamente 475 mil indivíduos que num futuro próximo ou buscam estabilizar o status deles e que poderiam ser submetidos a esse teste. Tendo como base os fatores destacados no que diz respeito à elegibilidade dos benefícios, assim como avaliações posteriores, esses imigrantes poderiam ser considerados inelegíveis”, disse Mostofi.

Atualmente, há 22 mil moradores em New York City que não são cidadãos americanos, mas estão legalmente nos EUA e recebem cupons de alimentos SNAP, ajuda financeira ou ambos. Já outros 54 mil imigrantes legais recebem renda suplementar, através do programa SSI. A Prefeitura calcula que 20% desses imigrantes abandonariam os benefícios, caso a nova regra entre em vigor, disse Steve Banks, comissário dos Recursos Humanos. Ele frisou que a porcentagem inclui muitos imigrantes elegíveis para continuar a receber os benefícios sem que isso prejudicasse o status migratório deles.

Steve enfatizou que as pessoas que correm o risco de perder ou cancelar seus benefícios estão legalmente no país e destacou que os imigrantes indocumentados não podem obter tais benefícios. “Há uma tentativa proposital de criar confusão com a noção de que as pessoas indocumentadas estão recebendo os benefícios; esse não é o caso. Isso tem a ver com as pessoas que estão com o status migratório legal, qualificam para receber benefícios básicos que permitam alimentar os filhos, manter a saúde e um tento sobre as cabeças há muitos anos, justamente são essas pessoas que fazem parte da população na Cidade de Nova York”, disse ele.