Disney ampliará parque temático na Flórida

O Coronado Springs Resort da Disney, inaugurado em 1997, está sendo reformado para em 2019 apresentar uma nova torre de 15 andares com vista para o lago central do balneário. O adicional será de 545 novos quartos e suítes, entre outras áreas, incluindo um espaço de refeições no último piso com vistas panorâmicas.

O Disney’s Riviera Resort, um estabelecimento do Vacation Club com 300 unidades, está programado para abrir em 2019, próximo ao parque temático da Disney, o Epcot.

Um balneário imersivo e inspirado no filme “Star Wars” também está programado para ser conectado à área temática, o “Star Wars: Galaxy’s Edge”, sendo construída no Disney’s Hollywood Studios.

“O Walt Disney World está em meio da nossa expansão mais significativa nas últimas duas décadas e os 1.700 quartos novos de hotel e as Disney Vacation Club Villas que estamos construindo em quatro balneários diferentes irão criar milhares de novas construções, empregos permanentes, oportunidade econômica e o aumento da arrecadação de impostos na região central da Flórida”, disse George A. Kalogridis, presidente do Walt Disney World Resort, em um comunicado. “Continuamos a adicionar novas atrações, novas áreas e essas belas acomodações estarão bem no coração de toda essa magia”, concluiu.