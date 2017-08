Dispara a deportação de indocumentados na Louisiana

Os indocumentados recebem ordem de deportação quando efetuam visitas de rotina ao escritório do ICE

Alberto B. Hernandez, que imigrou clandestinamente para os EUA de Toluca, México, tem vivido o Sonho Americano na Louisiana há mais de 1 década. O contribuinte e pai de 6 filhos também é dono de uma próspera companhia de assentamento de tijolos e recentemente construiu uma casa para a família em Prairieville, onde reside há muitos anos.

As autoridades federais de imigração prenderam Alberto há vários anos, mas concederam a ele a oportunidade de permanecer nos EUA, contanto que não se envolvesse em problemas e renovasse a permissão de trabalho anualmente. Ele aproveitou a oportunidade, trabalhando longas horas por dia, incluindo finais de semana e aniversários, para dar à família dele o tipo de prosperidade que o atraiu ao país. Entretanto, numa tarde quente mês passado, o mundo de Hernandez virou de cabeça para baixo depois que compareceu no escritório do Departamento de Imigração (ICE) numa visita de rotina no centro de Nova Orleans. Ao invés da renovação da permissão de trabalho, os agentes deram um ultimato a ele: Assine os papéis concordando em sair do país até 10 de outubro ou seria preso no local. Num instante surreal, ele saiu planejar a festa de 15 anos da filha para o temor de se separar de sua família.

“Foi um dia devastador”, disse Hernandez. “Quando nós chegamos em casa, eu disse aos meus filhos o que havia acontecido. Eles começaram a chorar”.

O drama vivido por Alberto destaca a incerteza crescente que os indocumentados enfrentam durante a administração de Donald Trump, que aumentou os esforços de deportação, particularmente em casos que não envolvem acusações criminais. Imigrantes como Hernandez, que foram deixados em paz durante anos para trabalhar e criar suas famílias, vivem agora com medo constante.

Sob o governo Trump, os agentes do ICE foram liberados das diretrizes impostas pela administração Obama, que na época determinava a utilização de recursos nos indivíduos mais violentos entre os 11 milhões de indocumentados que vivem nos EUA. O resultado tem sido a disparada das prisões relacionadas à imigração por todo o país, principalmente na Louisiana e estados vizinhos. O escritório do ICE em Nova Orleans também é responsável pelo Alabama, Arkansas, Mississippi e Tennessee.