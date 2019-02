Divaldo Franco abordará o “Vazio Existencial” na Kean University

O palestrante já realizou mais de 11 mil palestras, percorrendo 62 países

Conhecido como um dos expoentes do Espiritismo, o professor, médium, filantropo e orador, Divaldo Franco estará realizando conferência na Kean University, em Union (NJ), no domingo (24), às 3 horas da tarde. O tema do evento será “O Vazio Existencial”.

Como conferencista e missionário do Espiritismo no Brasil e exterior, Divaldo já realizou mais de 11 mil palestras, percorrendo 62 países. Ele aborda temas que promovem o pacifismo, estabelecendo pontes de convergência entre a Doutrina Espírita e a Ciência, principalmente a Psicologia, e incentivando a busca pelo autoconhecimento como forma de alcançar a felicidade.

Aos 91 anos de idade, Divaldo realiza em média 230 palestras anuais, lotando auditórios. Os seus mais de 250 livros psicografados já venderam mais de 8 milhões de exemplares, cujos direitos foram doados em cartório às instituições de caridade. Com Nilson de Souza Pereira, ele fundou em 1952 a Mansão do Caminho, que está localizada em Pau de Lima, um dos bairros carentes na periferia de Salvador (BA). Atualmente, um complexo filantrópico admirável de 83 mil metros quadrados onde funcionam escolas, oficinas profissionalizantes e clínicas médicas que atendem diariamente cerca de 6 mil pessoas e abriga mais de 3 mil. Na instituição, Divaldo já educou mais de 600 “filhos”, hoje emancipados, a maioria com família constituída e profissão própria.

Pelo trabalho humanitário que vem realizando e por ser um dos principais divulgadores da Doutrina Espírita, Divaldo Franco já recebeu mais de 50 homenagens de vários países, destacando-se o honorífico título de Doutor Honoris Causa em Humanidade concedido pela Universidade de Concórdia em Montreal, no Canadá, em 1991. Por três vezes, ele realizou palestras na ONU, no departamento de Washington. Em 2000, a convite também da ONU participou do 1º Encontro Mundial da Paz, uma reunião de cúpula com líderes religiosos de expressão internacional, para discutir e formular propostas de paz.

Os interessados em ouvir Divaldo mais uma vez poderão adquirir os ingressos no website: www.tssfederation.org. A palestra acontecerá no North Avenue Academic Building, na 1000 Morris Avenue, em Union, e será em português com tradução simultânea em inglês. Os ingressos custam US$ 30 online e US$ 40 na portaria.