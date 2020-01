Documentário brasileiro abrirá o “AfroPoP: The Ultimate Cultural Exchange”

Em “My Friend Fela”, o diretor Joel Zito Araújo acompanha Carlos Moore; amigo íntimo e o biógrafo oficial do músico africano Fela Kuti

Música e sons revolucionários estarão no ar quando a 12ª temporada do AfroPoP: The Ultimate Cultural Exchange iniciar o episódio saudando as obras e as vidas dos criadores do gênero musical Afrobeat, Fela Kuti e Tony Allen. Estreia no canal WORLD às 8:00 pm, na segunda-feira (20), dia de Martin Luther King Jr., a abertura da temporada do AfroPoP. Além disso, será apresentado o documentário de Joel Zito Araújo, “My Friend Fela”, sobre o ícone musical africano seguido de “Birth of Afrobeat”, um curta-metragem do diretor Opiyo Okeyo relatando a história do baterista e colaborador de Fela, Tony Allen. Produzido pela Black Public Media (BPM) e co-apresentado pela distribuidora American Public Television (APT), o AfroPoP relata histórias reais de vida, arte e cultura na moderna diáspora africana para o público da televisão aberta há mais de uma década.

Em “My Friend Fela”, o diretor Joel Zito Araújo acompanha Carlos Moore; amigo íntimo e o biógrafo oficial de Fela, além de amigo de grandes figuras negras internacionais como Malcolm X e Maya Angelou, enquanto explora os muitos aspectos desconhecidos da lendária vida do músico. Araújo destaca a narrativa popular de Fela como o “ídolo pop africano excêntrico do gueto”, fotos, entrevistas de arquivo e conversas pessoais de Moore com as esposas, familiares e membros da banda de Fela levam os espectadores a um lado raramente visto da vida e música do artista revolucionário. Da mesma forma, à medida que Moore mergulha nos conflitos políticos nigerianos durante a vida de Fela e nas teorias pan-africanas que moldaram suas crenças e refletiram em sua música, surge um perfil diferenciado de um revolucionário musical e ídolo do povo.

O episódio de estreia será concluído com o curta-metragem “Birth of Afrobeat”. A obra retrata a história do baterista icônico Tony Allen, quando gravava o álbum “What Goes Up” com a banda americana Chicago Afrobeat Project em 2017 e discute como ele e Fela foram pioneiros no gênero Afrobeat.

“A 12ª temporada será lançada com dois filmes que homenageiam o legado duradouro de dois pioneiros culturais e a música que eles criaram; as quais têm feito muito para unir pessoas ao redor do mundo em lutas políticas e realidades compartilhadas”, disse a diretora executiva da Black Public Media, Leslie Fields Cruz.

Outros episódios da 12ª temporada do AfroPoP incluem “Amina”, de Kivilcim Akay (27 de janeiro), um olhar emocionante sobre a vida de uma imigrante senegalesa que vive na Turquia e tenta conquistar seus sonhos diante de obstáculos crescentes; “Daddy and the Warlord”, de Shamira Raphaëla e Clarice Gargard (3 de fevereiro), que segue Gargard em uma viagem para a Libéria no pós-guerra para descobrir a verdade sobre o envolvimento de seu pai com o infame criminoso de guerra, Charles Taylor; “Gilda Brasileiro: Contra o esquecimento” de Viola Scheuerer e Roberto Manhães Reis (10 de fevereiro), um perfil da busca de uma mulher para desafiar uma cultura que deseja ignorar seus laços com a escravidão depois que ela descobre documentos que expõem um posto ilegal de comércio de escravos do século XIX na floresta tropical no Brasil; e o episódio final da temporada (17 de fevereiro), que inclui os “Doze Discípulos de Nelson Mandela”, o documentário pessoal do diretor Thomas Allen Harris, traçando um perfil de seu padrasto, B. Pule Leinaeng (“Lee”) e sua luta contra o apartheid como um soldado no Congresso Nacional Africano, com “Spit on the Broom” por Madeleine Hunt-Erlich, um curta-metragem experimental da United Order of Tents, uma organização clandestina de mulheres negras americanas organizada na década de 1840 durante o auge da “Underground Railroad”.

Cada episódio da 12ª temporada do AfroPoP: The Ultimate Cultural Exchange também estará disponível para transmissão no worldchannel.org a partir do dia de sua estreia na transmissão.