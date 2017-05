Doente, capixaba rifa carro para voltar ao Brasil

Há quase duas décadas, Joana Dark Rufino luta contra uma forma agressiva de câncer e pretende retornar ao Espírito Santo

A imigrante Joana Dark Rufino, de 59 anos, natural do município de Guçui (ES), moradora em Somerville (MA), é um exemplo de positividade e esperança na luta contra o câncer. Ela imigrou para os EUA há 19 anos e, logo na chegada, além das dificuldades enfrentadas por todos os recém-chegados ao país, descobriu um tumor localizado na região auditiva.

“Foi muito difícil”, recordou ao jornal Brazilian Times. O diagnóstico marcou o início da batalha de quase duas décadas na luta contra a doença que tem desafiado cientistas e mata anualmente milhares de pessoas nos EUA.

Atualmente, ela trabalha como ajudante na limpeza de casas, entretanto, devido aos efeitos colaterais do tratamento, ela teve que diminuir a carga horária de trabalho, consequentemente, o dinheiro recebido mal dá para pagar o custo com as contas e alimentação.

Em 25 de abril, ela foi submetida à cirurgia mais recente e os médicos a teriam informado que não há mais tratamento disponível para combater um tumor maligno localizado na retina do olho direito. Em virtude disso, Joana tomou uma decisão radical: Retornar ao Brasil para ficar mais próxima dos parentes e entes queridos.

“(Eu) quero voltar ao Brasil. Aqui, para mim, já deu; é muito bom, mas se a gente não trabalha, não recebe e não consegue pagar as contas. Quero voltar para o Espírito Santo, morar na minha casinha na beira da praia”, disse ela. “(Eu) quero curtir e viver a minha vida até os 120 anos”, acrescentou ela otimista.

Joana é solteira e não tem filhos, portanto, para conseguir comprar a passagem aérea ao Brasil esta rifando o automóvel dela, um X Terra ano 2010, por US$ 20 o bilhete.

“Com o dinheiro que eu arrecadar, quero comprar uma cama, um fogão e uma geladeira”, explicou. “Eu estou na luta e vou vencer. Rumo aos 120 anos!” Concluiu.

Os interessados em adquirir os bilhetes da rifa do X Terra 2010 podem obter mais informações através do tel.: (857) 287-0013.