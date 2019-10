DOJ lança diretrizes que dificultam luta de imigrantes contra a deportação

As decisões removem a antiga alternativa de impedir a deportação de pessoas com condenações criminais antigas, envolvendo DUI

Na sexta-feira (25), o Procurador-Geral William Barr emitiu duas decisões limitando as opções dos imigrantes de combater a deportação, aumentando a repressão migratória no governo Trump. As decisões pouco notadas, tomadas através do poder único de “certificação” do procurador-geral, removem a antiga alternativa de impedir a deportação de pessoas com condenações criminais antigas e desqualificar aquelas com várias condenações por dirigir intoxicados (DUI) de legalizar o status migratório.

Os advogados temem que essas decisões possam “empurrar” mais imigrantes para o sistema de deportação, concedendo-lhes menos possibilidade para lutar e permanecer nos EUA.

“Centenas de milhares de imigrantes nos Estados Unidos serão impactados por essas decisões”, disse Rose Cahn, advogada do Centro de Recursos Legais para Imigrantes, que trabalha com advogados de imigração em todo o país. “Essa é uma tática dentre muitas que estamos vendo o governo federal usar para tornar a vida dos imigrantes o mais desagradável possível”.

Barr pode tomar decisões tão abrangentes sobre a lei de imigração porque, diferentemente da maioria dos sistemas judiciais federais, o tribunal de imigração faz parte do ramo executivo, não do judiciário, e está alojado no Departamento de Justiça (DOJ). Isso faz do procurador-geral o principal promotor do país e, no caso dos tribunais de imigração, o seu principal juiz.

Como juiz supremo, Barr pode essencialmente retirar os casos do Conselho de Apelações de Imigração, que é efetivamente o ramo de apelação dos tribunais de imigração, por “certificação”. Depois de analisar esses casos, ele pode emitir decisões vinculadas sobre como os tribunais de imigração devem interpretar a lei.

Embora as administrações anteriores usaram esse poder, muitas vezes para esclarecer de maneira restrita a lei de imigração, a administração Trump o usa para alterar grandes partes do sistema de imigração sem redigir novas leis ou regulamentos. Desde que assumiu o cargo, os procuradores-gerais de Trump usaram o processo de certificação em uma série de questões de imigração, incluindo a limitação da discrição dos juízes de imigração e o estreitamento da lei de asilo, restringindo o número de migrantes que podem permanecer nos EUA.

As novas decisões de Barr demonstram que ele está seguindo os passos de seu antecessor, Jeff Sessions, usando a certificação para anular o precedente de décadas e limitar os caminhos para a residência legal. Sessions emitiu decisões sobre cinco casos durante o mandato dele, Barr já emitiu quatro. O governo Trump, que ainda não tem três anos, está no caminho de emitir mais dessas decisões do que qualquer governo da história recente. Em seu período de oito anos, o governo Bush emitiu 16 decisões. As administrações de Obama e Clinton emitiram quatro e três, respectivamente.

O padrão de “bom caráter moral” é usado em todo o sistema de imigração. Os imigrantes devem provar que têm bom caráter moral por um período determinado de anos ao solicitar o cancelamento de uma ordem de deportação e ao solicitar a cidadania, entre outros processos de imigração. Os advogados de imigração expressaram indignação sobre quantas pessoas seriam impedidas de usar esses processos sob a nova decisão.

“O procurador-geral não faz distinção clara entre um DUI recente ou que ocorreu há vários anos”, disse Raha Jorjani, diretora da unidade de representação de imigração do escritório de defensores públicos do condado de Alameda. “Esta decisão irá separar mais famílias”.

Os esforços de reabilitação após as convicções da DUI, como ficar sóbrio, concluir programas de segurança do álcool e participar de reuniões de Alcoólicos Anônimos “são louváveis, mas eles próprios não demonstram um bom caráter moral”, escreveu Barr em sua decisão e não neutralizam a desclassificação da DUI.

A segunda decisão, baseada no caso “Matter of Thomas & Matter of Thompson”, diminui a capacidade dos tribunais estaduais de influenciar o processo de deportação federal, ajustando os critérios de sentenças antigas.