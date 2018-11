DOJ: Metade dos jovens não comparece às audiências de deportação

A análise feita pelo Centro de Estudos Migratórios (CIS) demonstrou que metade dos menores não comparece às audiências e são julgados em ausência

Metade dos jovens detidos quando cruzavam clandestinamente a fronteira dos EUA com o México não comparece às audiências de imigração; decidindo se esconder no país possivelmente pelo resto de suas vidas, segundo estatísticas do Departamento de Justiça (DOJ). Estima-se que 25 mil adolescentes latino-americanos do sexo masculino não cumprem as ordens de comparecer aos tribunais, segundo estatísticas.

Em 2018, é previsto que cerca de 60 mil “crianças estrangeiras desacompanhadas” (UAC) atravessarão a fronteira. A maioria delas será liberada temporariamente para entrar no país e recebem ordens para comparecer a um tribunal de imigração. A análise feita pelo Centro de Estudos Migratórios (CIS) demonstrou, entretanto, que metade delas não comparece às audiências e são julgadas em ausência.

“O número de UACs que recebe ordem de deportação em ausência, ou seja, não comparecer à audiência, disparou de 450 no ano fiscal de 2010 para 6.662 no ano fiscal de 2018, um aumento de quase 1.500% durante o período em que o número de UACs detidos aumentou em 272% (de 18.411 no ano fiscal de 2010 para 50.036 no ano fiscal de 2018). De fato, no ano fiscal de 2018, metade de todos os casos envolvendo UACs foram de julgamento em ausência, segundo o Setor de Revisões Migratórias do Departamento de Justiça, em contraste com o índice de 25% de todos os casos”, diz o relatório do antigo oficial de imigração Andrew Arthur.

Por várias razões, os UAC são liberados ao invés de serem detidos e os números podem ser impressionantes. Um relatório do Departamento de Segurança Nacional (DHS) citado por Arthur diz que “até agora no ano fiscal de 2018, 13.186 UACs foram liberados no interior dos Estados Unidos, além dos 42.146 UACs e 52.147 UACs que foram liberados nos anos fiscais de 2017 e 2016 respectivamente, totalizando o número de UACs liberados desde o ano fiscal de 2016 acima de 107 mil”.

Encontrar os menores desaparecidos pode ser perigoso e oneroso para o Departamento de Imigração (ICE). Além disso, muitos deles estão protegidos em cidades santuário e organizações privadas. Arthur frisou que os imigrantes indocumentados no país, aparentemente, vieram aos EUA em busca de trabalho ou uma melhor e não motivados pelos tipos de terror em seus países de origem que encorajam outros imigrantes na busca por programas de asilo.

“Uma enorme porcentagem de UACs julgados em ausência sugerem que esses indivíduos simplesmente entraram nos Estados Unidos para permanecerem no país ilegalmente e não estão procurando proteção de qualquer perigo que os qualifique para ajuda humanitária ou outro tipo de benefício migratório”, escreveu.

A caravana de imigrantes que ruma para a fronteira dos EUA com o México possui cerca de 2.300 UACs, segundo um relatório da UNICEF.