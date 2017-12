Dólar pula e vai a R$ 3,28

A moeda dos EUA tem o maior salto dos últimos 7 meses

Na quinta-feira (7), o dólar disparou e fechou com a alta de quase 2%, quase atingindo US$ 3,30. A diferença cambial foi influenciada pela incerteza se o Presidente Michel Temer conseguirá aprovar a reforma da Previdência Social, em virtude dos obstáculos em conquistar apoio político no Congresso.

O dólar avançou a margem de 1.73%, chegando a US$ 3,28 a venda; a maior alta desde maio desse ano. Na ocasião, o mercado reagiu à delação dos executivos do grupo JBS, envolvidos na operação Lava Jato, que pôs Temer numa situação delicada.

A tensão no mercado surgiu depois dos sinais evidentes de que Temer não tem conseguido apoio político suficiente na Câmara dos Deputados para a aprovação da reforma da Previdência Social ainda em 2017. Um dos grandes obstáculos seria a resistência de partidos aliados como o PRB, PR e PSD.

A luta do Governo em conseguir apoio à reforma da Previdência, considerada essencial para o ajuste das contas públicas, motivou o aumento do dólar no último outubro. Na ocasião, a moeda chegou a ser negociada por US$ 3,15, entretanto, se aproximou a US$ 3,30.

No mercado internacional, o dólar mantinha a estabilidade frente à diversas moedas, entretanto, subia entre as economias emergentes, entre elas, o Brasil.