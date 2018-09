Dono da Amazon cria fundo de 2 bilhões para os sem-teto

O “Day 1 Academies Fund” lançará e administrará uma rede de jardins de infância no estilo Montessori de alta qualidade e bolsas integrais

Na quinta-feira (13), Jeff Bezos lançou o “Bezos Day One Fund”, uma nova iniciativa filantrópica, com o compromisso inicial de US$ 2 bilhões, para ajudar famílias moradoras nas ruas e criar jardins de infância para comunidades carentes. O fundo será dividido em “Day 1 Families Fund” e “Day 1 Academies Fund”.

“O Day 1 Families Fund concederá prêmios anuais de liderança à organizações e grupos cívicos que realizam trabalhos pequenos e compassivos para prover apoio e abrigos que atendam as necessidades de famílias jovens”, postou Bezos no Twitter.

Jeff, cuja fortuna é calculada em mais de US$ 160 bilhões, é atualmente o homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes.