Dono de restaurante é acusado de tráfico humano e sonegação

O dono de um restaurante do Condado de Mercer, acusado em 2018 por tráfico de pessoas e sonegação de impostos, foi indiciado por um grande júri em 8 acusações, informaram as autoridades na quinta-feira (21). O réu Chin Pang Liu, de 48 anos, residente em Lawrence (NJ), chamou a atenção das autoridades em 2016. Na ocasião, a polícia recebeu a denúncia sobre um grande número de pessoas entrando e saindo de caminhonetes de uma casa que ele possuía em Lakedale Drive, detalhou o Ministério Público do Condado de Mercer.

Uma investigação revelou que as pessoas estavam sendo transportadas para 2 restaurantes de propriedade de Liu, o Fusion House, um restaurante chinês em Brunswick Pike, e o Golden China Restaurant, no Floral Vale Boulevard, em Lower Makefield, Pensilvânia. Ele teria imposto aos imigrantes trabalharem por um salário abaixo do mínimo, disseram as autoridades. Os estrangeiros trabalhavam em tempo integral, não recebiam benefícios e os impostos não eram deduzidos. Posteriormente, os investigadores executaram um mandado de busca na casa onde Liu morava em Mink Court, em Lawrence (NJ), onde confiscaram cerca de US$ 50 mil em dinheiro embalado. Uma auditoria nas declarações fiscais de Liu, em 2016, revelou que ele declarou uma renda de cerca de US$ 100 mil, ou seja, uma fração do que ele realmente ganhou, disseram os promotores.

“Este é um caso clássico de pessoas isoladas, exploradas e mantidas em uma situação de trabalho forçado”, disse o promotor do Condado de Mercer, Angelo Onofri, quando Liu foi preso em 2018. “Continuaremos trabalhando com nossos parceiros policiais para resgatar essas vítimas vulneráveis e garantir que os traficantes de seres humanos enfrentem a devida punição”.

As acusações contra Liu incluem 3 por tributação fraudulenta, 2 por facilitação financeira de atividades criminosas em 1º grau e uma acusação de tráfico de seres humanos, contratos falsos e fraude de seguro.