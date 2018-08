Dono de restaurante poderá ser “desnaturalizado”

Ainda é incerto o futuro de um popular restaurante em San Francisco (CA), na região de Mission District, pois o proprietário foi preso e acusado de obter ilegalmente a cidadania norte-americana. Nascido no Senegal e criado na França, Marco Senghor imigrou para a Califórnia na década de 90 e abriu o Bissap Baobab. Graças a um pequeno empréstimo cedido pela Prefeitura, ele conseguiu comprar o prédio do senhorio em 2017.

Semana passada, Senghor foi detido por supostamente ter obtido ilegalmente a cidadania. As acusações, apresentadas em 26 de julho pelo promotor público federal do Norte da Califórnia, Alex G. Tse, são oficialmente chamadas de “Procurement of Citizenship Contrary to Law” e “Procurement of Citizenship for a Person Not Entitled to Citizenship”.

“É terrível a forma que eles (autoridades) o têm tratado ou pessoas como ele, especialmente aquelas que contribuíram tanto, para tantos, em nossa comunidade”, disse o advogado de defesa de Senghor, Jeffrey Bernstein.

Ele detalhou que seu cliente alegou inocência e que o Governo está exagerando num caso que não precisava ir à Corte Criminal. “As acusações de que ele fez declarações falsas com relação à aplicação têm a ver com um incidente ocorrido no início de 2000, quando ele foi enganado e recebeu conselhos terríveis de pessoas que tiraram proveito dele”, disse o advogado.

A próxima audiência de Senghor está marcada para 13 de setembro. Ele planeja lutar contra as acusações, entretanto, se o pior acontecer e ele tiver que deixar os EUA, espera que de alguma forma o estabelecimento comercial sobreviva na vizinhança.