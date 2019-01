DOT alerta motoristas antes de tempestades de neve em NJ

A iniciativa foi tomada depois do transtorno ocorrido no trânsito durante a tempestade em 15 de novembro de 2018

O Departamento de Transporte de New Jersey (NJDOT) alertou os motoristas sobre o que fazer quando a próxima tempestade de neve ocorrer. Conforme as autoridades, os moradores no Estado Jardim devem evitar dirigir, a não ser que seja muito necessário ou peguem a estrada antes que a neve caia e a lama se forme. Permaneça onde está e espere algumas horas antes de dirigir. Pare em algum lugar seguro se for pego na estrada durante uma tempestade. Estas são algumas das sugestões anunciadas pelo NJDOT como parte de um plano de comunicações, na quarta-feira (9).

Infelizmente, alguns motoristas precisam ser lembrados do óbvio, repetidamente, disseram especialistas. “Concordo que alguns dos conselhos são de senso comum, mas, como vimos muitas vezes, não faz mal reforçá-los”, disse Tracy Noble, porta-voz da AAA MidAtlantic.

O NJDOT acrescentou que os motoristas devem prestar atenção nas estradas durante as tempestades de inverno visando melhorar a segurança e ajudar as equipes a limpar a neve acumulada em estradas e ruas. Em 15 de novembro, uma tempestade de neve mal calculada quase paralisou algumas regiões do estado e transformou trajetos comuns em uma aventura ártica bem no estilo do programa National Geographic.

“A primeira das nossas dicas é não dirigir. Ficar fora das estradas é o melhor conselho para evitar o bloqueio dos veículos de limpeza, ficar preso ou sofrer algum acidente”, disse Robert Sinclair, porta-voz da AAA Northeast. “Minhas observações daquele dia (15 de novembro) me deixaram pensando que muitos motoristas não estavam preparados”.

O Governador Phil Murphy e o NJDOT receberam críticas da parte dos motoristas sobre como a tempestade foi tratada. Depois disso, o NJDOT foi criticado pelo o que alguns consideraram excesso de zelo no tratamento de estradas com a chegada do inverno.

Os especialistas também encorajam os funcionários que trabalham em casa, em vez de dirigir na tempestade. “Apenas um número relativamente pequeno aderindo a este conselho pode fazer a diferença na limpeza e tratamento das estradas”, disse Steve Carrellas, diretor de políticas estaduais da Associação Nacional de Motoristas. “Esta campanha é provavelmente destinada àqueles que têm a flexibilidade de não viajar ou viajar em melhores condições”.

Steve sugeriu que o NJDOT atuasse junto à comunidade empresarial na obtenção de cooperação para minimizar o tráfego durante uma tempestade.

. Mais alertas:

Os motoristas devem deixar que os engenheiros façam o trabalho deles deixando o caminho livre. Um grande problema em 15 de novembro foi o tráfego intenso que bloqueou as estradas. Um caminhão limpador preso no trânsito não pode limpar. As pessoas que podem trabalhar em casa devem usar essa opção, disseram representantes do NJDOT.

“Nosso plano de alerta no inverno é projetado para alertar a mídia e o público em geral quando o tempo previsto pode causar congestionamentos e, portanto, fornecer dicas sobre o que fazer para que nossas equipes consigam manter as estradas limpas, abertas e seguras”, disse Diane Gutierrez Scaccetti, comissária de transportes.

O NJDOT pede aos motoristas para evitar certas estradas montanhosas que estão repletas de veículos parados durante uma tempestade como a I-280 ou partes da I-78 no oeste de New Jersey. Além disso, o órgão planeja usar press releases, a página do Facebook do NJDOT, Twitter @NJDOT_info, placas VMS e o site www.511nj.org para alertar os motoristas e a mídia.

A AAA concordou com algumas das sugestões do DOT e adicionou algumas práticas seguras no inverno. “Não é recomendável estacionar na beira da estrada, pois pode haver muitos veículos quebrados e seria mais prudente chegar a um destino seguro e esperar, se necessário”, disse Noble.

As pessoas presas em veículos parados também colocam em risco e as equipes de resgate. O AAA dispõe de um vídeo lembrando os motoristas sobre como dirigir na neve.