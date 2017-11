Dreamer deportado é preso ao tentar reentrar nos EUA

Juan Manuel Montes imigrou aos Estados Unidos aos 9 anos de idade

Um jovem indocumentado, que estava protegido da deportação, mas foi enviado de volta ao México, foi detido ao tentar reentrar clandestinamente nos EUA pela segunda vez esse ano, informaram as autoridades na quarta-feira (8). Na segunda-feira (6), Juan Manuel Montes, de 23 anos, foi detido em Calexico, detalhou a Patrulha da Fronteira (CBP).

Montes foi visto pelos agentes nas proximidades da cerca na fronteira e correu deles por aproximadamente 200 jardas (183 metros), antes de se deitar. O jovem então tentou se levantar para correr, mas foi rapidamente pego, informou o CBP.

Conforme os advogados de defesa de Juan, ele foi o primeiro participante do programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) a ser deportado durante a administração atual. O programa, o qual Trump adiantou em setembro que o cancelaria, concedeu permissões de trabalho e proteção da deportação a cerca de 800 imigrantes indocumentados que foram trazidos aos EUA ainda na infância. Os beneficiários são também conhecidos como “Dreamers”.

Montes alegou que foi deportado erroneamente em fevereiro, mas a administração rebateu que ele saiu voluntariamente do país, portanto, fazendo com que ele perdesse o status de protegido, concedido através do programa. O jovem, que imigrou aos EUA quando tinha 9 anos, possui problemas cognitivos, que tende a ter sido causado por uma lesão no cérebro ocorrida na infância, alegaram os advogados.

“Os agentes da Patrulha da Fronteira sempre pararão, deterão e prenderão qualquer pessoa que entre clandestinamente no país, independente do status migratório”, informou o CBP através de um comunicado.