Dreamers devem estar alerta para golpes, diz promotor

Eric Schneiderman alertou os jovens indocumentados beneficiados pelo DACA

Os imigrantes indocumentados trazidos aos EUA ainda na infância, conhecidos como “Dreamers”, devem ficar atentos para os golpes que envolvem serviços fraudulentos, alertou o Promotor Público Geral de Nova York, na terça-feira (3). Eric Schneiderman emitiu um comunicado antes da data limite de quinta-feira (5) para que os Dreamers renovassem as aplicações para permanecerem no país conforme o Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), um programa criado através de ordem executiva durante a administração do então Presidente Barack Obama.

Schneiderman disse que os golpistas tentarão tirar vantagem da incerteza criada pela decisão recente do Presidente Trump de rescindir o programa, uma ação que a Promotoria Pública de Nova York e um grupo formado por outros promotores públicos processaram na justiça.

“Os estelionatários sempre tirarão vantagem do medo e ansiedade dos imigrantes e suas famílias”, alertou Eric. “Os Dreamers seguem as leis, trabalham arduamente e pagam impostos. Para a maioria, a América é o único país que eles conhecem, portanto, merecem permanecer aqui e continuarem contribuindo para o nosso estado e nação”.

Ele pediu aos beneficiados pelo programa a serem “vigilantes e se protegerem daqueles que tentam tirar vantagem dessa incerteza para conseguir dinheiro rápido”.

Os beneficiados pelo DACA, acrescentou, devem desconfiar de ofertas de ajuda legal através das redes sociais, ligações telefônicas, panfletos e nunca pagar tarifas extras por “aceleração” de serviços. Além disso, os jovens devem evitar qualquer pessoa que ofereça tratamento especial para o DACA e tomar cuidado com websites que são similares às instituições governamentais oficiais. Antes de contratar alguém ou apresentar aplicações, Schneiderman frisou que o Departamento de Segurança Nacional (DHS) não aceitará mais aplicações para o DACA.

Os beneficiários do DACA portadores de permissões de trabalho que expiram entre 5 de setembro e 5 de março de 2018 tiveram até quinta-feira (5) para aplicar. Além disso, aqueles com ordem de deportação devem o mais rápido possível buscar consulta legal com um advogado de imigração ou profissional habilitado, alertou Schneiderman.

Aqueles que acreditam que foram vítimas de golpes podem contatar a hotline do escritório do Promotor Geral que atende assuntos migratórios: 1(866) 390-2992 ou online: [email protected]. Schneiderman destacou que ninguém em seu escritório perguntará sobre o status migratório das pessoas ou compartilhará as informações com outros órgãos governamentais.