DUI ainda é a maior causa de deportação de imigrantes nos EUA

Durante o ano fiscal de 2019, que terminou em 30 de setembro, o ERO deportou 267.258 imigrantes por dirigirem intoxicados

Durante as celebrações das festas de final de ano, especialistas e ativistas alertam os imigrantes para as consequências legais e perigo nas estradas relacionados a dirigir intoxicado (DUI). O relatório anual do Departamento de Imigração (ICE) referente ao ano fiscal de 2019, que terminou em 30 de setembro, indicou que 267.258 imigrantes foram deportados pelo Setor de Remoções & Cumprimento das Leis (ERO). De novo, o maior número de estrangeiros deportados foi em decorrência de DUI, repetindo as estatísticas do ano fiscal de 2018. A prática de dirigir bêbado ou drogado continua sendo punida, principalmente para quem está em situação migratória irregular nos EUA ou é residente legal permanente (Green Card).

A deportação é uma preocupação quando ocorre uma violação da lei. Ao dirigir sob a influência de álcool ou drogas, o status legal de imigração pode ser ameaçado. A residência condicional nos Estados Unidos tem muitos fatores que são considerados para uma pessoa manter esse status. A capacidade de permanecer no país pode ser determinada pelo fato de as acusações terminarem em condenação ou em um veredicto de não-culpado. Outros fatores que podem alterar o status de um residente podem incluir se outros crimes forem cometidos com a violação do DUI ou após a violação.

Quando uma pessoa entra no país, ele ou ela tem a estadia provisória na maioria dos casos. Conquistar a cidadania dos EUA geralmente leva tempo e muita papelada. Por causa do status provisório, o medo constante da deportação é uma ameaça muito real. Em alguns casos, qualquer crime pode dar início ao processo de deportação dos EUA.

. Como ser deportado:

O acordo condicional ao entrar nos EUA geralmente é baseado em certos fatores. Isso pode incluir a comprovação de vaga de trabalho segura, parentes no país, problemas no país de origem dos solicitantes de asilo, casamento com um cidadão dos EUA, entre outras condições semelhantes. Durante o processo de residência provisória, as autoridades dos EUA investigam os estrangeiros com relação a antecedentes criminais, caráter moral, contrato de trabalho e bons antecedentes. As violações desses requisitos podem levar à deportação do país.

Quando um estrangeiro solicita a residência legal permanente (Green Card) nos EUA, a deportação pode ocorrer quando é cometido qualquer crime considerado de torpeza moral. Isso geralmente é considerado quando o crime envolve violência, entre eles homicídio, homicídio culposo, estupro com ou sem violência, crimes de agressão, desordem, roubo e conspiração para cometer certos crimes. No entanto, ser considerado um bêbado habitual geralmente é motivo para deportação.

. Exceções que causam deportação:

Fatores agravantes que tornam as violações da DUI mais severas podem levar à deportação. Essas circunstâncias agravantes geralmente incluem crimes mais severos relacionados à acusação inicial de DUI. Os crimes adicionados geralmente são de homicídio culposo, acidentes veiculares que resultam em ferimentos graves e agressão envolvendo veículo. Em muitos casos, o motorista embriagado ultrapassa o limite de 0,08% de teor alcoólico no sangue ou pretende ferir outras pessoas ao dirigir. Dirigir intoxicado pode causar lapsos de julgamento ou deficiência sensorial o suficiente para causar colisões com danos extensos à propriedade alheia e às pessoas. Outros fatores que podem levar à deportação do indivíduo geralmente incluem várias condenações por DUI ao longo de certo período, dependendo do estado em que ele reside. Quaisquer condenações adicionais podem causar a revogação de um visto de trabalho, levando à perda de emprego. As condenações adicionais também podem causar a perda do que é considerado bom caráter moral, que é um requisito em muitos casos para permanecer nos EUA.

Para condenações por DUI envolvendo drogas, incluindo a maconha, o status migratório também pode estar ameaçado. As acusações de DUI envolvendo drogas podem resultar em penalidades graves levando à deportação. No entanto, quando a droga é a maconha, há certa controvérsia se isso pode afetar a cidadania. A maconha está se tornando menos importante quando envolvida em crimes devido à mudança de atitudes dos americanos e funcionários governamentais.

. Estratégia defensiva:

Mesmo quando fatores agravantes são incluídos no DUI, o mais importante é evitar a condenação. É vital obter um advogado de defesa criminal para iniciar uma estratégia defensiva cedo e agressiva. Isso pode levar a sentença reduzida ou possível eliminação da condenação. O melhor conselho é evitar beber ou usar drogas ao dirigir. Para garantir que uma deportação não ocorra quando o estrangeiro é acusado de crimes, um advogado deve ser contratado.