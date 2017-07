Dupla Matogrosso & Mathias faz show no Delícias de Minas

Entre os hits da extensa carreira, destacam-se “Pele de Maçã”, “Tentei te Esquecer” e “De Igual pra Igual”

No sábado (22), a partir das 11:00 pm, a dupla sertaneja Matogrosso & Mathias se apresentará no restaurante Delícias de Minas, no bairro do Ironbound, em Newark. Os ingressos são limitados e reservas podem ser feitas através do tel.: (973) 589-1920.

A dupla composta por João Batista Bernardo (Matogrosso) e Anísio Roberto de Carvalho (Mathias) tem mais de 40 anos de carreira e de 20 álbuns lançados, dos quais venderam aproximadamente 8 milhões de cópias e 3 mil shows em todo o Brasil e América Latina. Com a alcunha de “a mais romântica do Brasil”, a dupla é reconhecida por difundir a música sertaneja em uma época que os “caipiras” ainda estavam à margem da mídia nacional, abrindo caminho para vários artistas do mesmo gênero e de muito sucesso atualmente. Entre os hits da extensa carreira, destacam-se “Pele de Maçã”, “Tentei te Esquecer” e “De Igual pra Igual”.

. Renovação da dupla:

Após várias décadas de carreira, entra em cena com um novo Mathias, o cantor Isaac Jr., sobrinho de Matogrosso, em substituição ao Mathias original, que decidiu se aposentar. A nova dupla lançou o primeiro disco pela EMI, “Um Século Sem Ti”, produzido pelo maestro A. Zaccarias e por Matogrosso. No álbum, 14 grandes canções, sendo 13 inéditas. A única releitura é “Aos Trancos e Barrancos” (Edinho da Mata/Matogrosso), gravada originalmente por João Paulo & Daniel no início de carreira. Isaac Jr. hoje forma a dupla Marcello & Mathias com seu irmão.

Em 2010, a dupla passou por uma nova mudança Rafael Belchior, substitui Isaac Jr. como Mathias. Em 2011 lançam o CD Duas Gerações com a participação de Eduardo Costa. Em 21 de maio de 2013 gravaram em Vista Alegre do Alto – SP seu novo DVD que contou com participações importantes como João Carreiro & Capataz, Agnaldo Timóteo, Péricles, Maria Cecília & Rodolfo, e Léu ex Liu & Léu. O repertório contou com regravações como “Retrato de Mãe”, “Pele de Maçã”, “Tentei te Esquecer”, “24 horas de amor”, “Idas e Voltas”, “Cabelo Loiro” e “De Igual pra Igual” e músicas inéditas como “Perdeu”, “Os Brutos também Amam”, “Seu jeito” e “Simples Assim”.

Outra grande diferença está na sonoridade, mais moderna, e que certamente atrairá novos admiradores para o trabalho de Matogrosso & Mathias. Os cantores seguem trazendo canções românticas realçadas pela qualidade das interpretações. Eles mantém o hábito de se alternar entre primeira e segunda voz. O grave de Matogrosso é contraponto perfeito para o agudo de Mathias. “Um Século Sem Ti” marca o início de uma nova fase na carreira da dupla. A qualidade continua sendo a marca registrada dessa que é uma das mais talentosas duplas brasileiras.

. Projeto cultural:

No salão de eventos Ciano Silvino, do Delícias de Minas, já passaram grandes nomes da Música Popular Brasileira (MPB) para se apresentar ao público no Estado Jardim. No local, estiveram vários artistas de renome, como Lula Barbosa, Léo Maia, Jorge Vercillo, Paulinho Pedra Azul, Celso Adolfo, Guilherme Arantes, Flávio Venturini, Léo Nascimento e as bandas Arriba Saia, Bonde do Forró, a dupla Luiz Henrique & Marcos Viola, recentemente, o roqueiro Paulo Ricardo, entre outros. As apresentações são no estilo “pocket show”, respeitando as dimensões do espaço.

O restaurante Delícias de Minas fica na 168 McWhorter St., no bairro do Ironbound, em Newark. Os ingressos são limitados e mais informações podem ser obtidas através do tel.: (973) 589-1920.