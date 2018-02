É oficial! Anthony Campos concorre a vereador do Ironbound

O ex-chefe de polícia anunciou oficialmente a candidatura na quinta-feira (8)

Na quinta-feira (8), o ex-chefe de polícia Anthony Campos entrou oficialmente na disputa a vaga de vereador representante do bairro do Ironbound, disputando com Augusto Amador, que tenta a reeleição. “As pessoas sabem que eu estou preparado para lutar a favor de mudanças no East Ward”, diz Campos em seu panfleto de campanha.

Anthony nasceu e viveu na região leste da cidade de Newark, também conhecida como Ironbound, onde sempre residiu e foi aluno do East Side High School. Ao longo de sua carreira acadêmica e profissional, ele realizou várias conquistas notórias: Enquanto polícia durante o dia, foi estudante do quadro de honra à noite na Universidade Rutgers, concluiu o Mestrado em Gestão Pública pela mesma entidade e foi escolhido o chefe de polícia mais jovem do Departamento de Polícia de Newark (NPD).

“O East Ward não está recebendo a sua parcela justa. Nós pagamos os impostos mais altos, mas recebemos menos serviços. Nós merecemos os mesmos investimentos em infraestrutura e habitação que o resto da cidade. Nós merecemos acesso a serviços de saúde e aumento de oportunidades”, disse ele.

“A última onda de demissões de policiais e servidores públicos civis foi desastrosa para a segurança no East Ward. Eu investirei novamente em nosso Departamento de polícia, acelerar o tempo de respostas e manter mais agentes nas ruas”, acrescentou. “Eu sinto orgulho quando as pessoas se aproximam de mim e compartilham seus pensamentos e preocupações. Como seu vereador, eu não esconderei ou enfeitarei os fatos. O East Ward trabalha arduamente e, portanto merece um representante que nos olhe nos olhos e escute as nossas preocupações”.

Em sua plataforma política, Campos também prometeu lutar contra o fenômeno da gentrificação, ou seja, quando uma região fica cara demais para os moradores antigos e de baixa renda morarem nela. “Eu apoio a abordagem equilibrada do crescimento que proporciona grandes oportunidades e valorização mais alta das propriedades, mas que também proteja os nossos residentes e desenvolva a habitação de forma que os moradores de classe média possam chamar sempre o East Ward de lar”.

Criado em uma família de origem lusitana no bairro do Ironbound, Campos ingressou na Academia de Polícia de Newark assim que se graduou na escola secundária, galgando diversos postos até atingir o cargo de chefe de polícia. Ao longo de sua carreira, ele ficou conhecido na comunidade pelo seu comprometimento constante em manter o relacionamento direto entre as autoridades locais e os moradores na cidade. Muitas dessas reuniões ocorreram na Igreja da Graça Luterana, nas 5 esquinas, além de outros centros comunitários locais. Os encontros também tinham o objetivo de conquistar a confiança dos moradores na região e encorajá-los a denunciar crimes, como aqueles envolvendo drogas, roubos e violência doméstica.

Ele ocupou simultaneamente os cargos de chefe e diretor de polícia, posteriormente, diretor de segurança pública. Atualmente, ele é presidente da Associação Internacional de Polícia (IPA), do Blue Knights International Law Enforcement Club e foi presidente da Associação de Polícia Portuguesa Americana (PAPA). Como todo filho pródigo, após a aposentadoria, ele decidiu concorrer ao cargo de vereador do Ironbound, o bairro que ainda reside e possui muitos amigos e admiradores.