E-ZPass será obrigatório em nova saída da Parkway

A falta de espaço na rampa de saída 125 da Garden State Parkway impossibilitou a instalação de uma praça do pedágio

Quando a nova rampa da saída 125 abrir na Garden State Parkway sul em 2018, os motoristas serão obrigados a usar o sistema E-ZPass no pagamento do pedágio ou estarão sujeitos à multa. A saída, que ainda está em construção, não aceitará dinheiro, informaram as autoridades. Os motoristas que, por ventura, quiserem pagar o pedágio em dinheiro terão que seguir o desvio até a próxima saída ou estão sujeitos a multa de US$ 25 pela violação.

Dois fatores, o custo e o terreno estreito onde o pedágio fica localizado, determinaram a saída única com o E-ZPass, detalhou John O’Hern, chefe de operações do New Jersey Turnpike Authority.

“Não há espaço suficiente para uma praça de pedágio”, disse O’Hern.

Além de não haver espaço suficiente para guichês de pedágio, a saída 125 da Parkway também não possui espaço para a construção do estacionamento para os funcionários e um prédio de operações entre a rodovia e a Chevalier Avenue. Há espaço para a construção de pistas para E-ZPass, similares àquelas usadas nas faixas expressas do E-ZPass.

“Não há espaço suficiente para instalar equipamentos e o trânsito de pessoas, dentro e fora dos guichês, com segurança”, detalhou O’Hern.

Além disso, a maioria dos motoristas, quase 80%, paga o pedágio com o E-ZPass na Parkway. Esse número aumenta para 90% nas horas de pico, acrescentou.

O pedágio também está sendo acrescido à saída no sentido sul, para que os motoristas não utilizem essa saída para se livrarem de pagar o pedágio de US$ 1,50 não passando pela praça do pedágio de Raritan. Os motoristas que pagam em dinheiro podem usar a praça de pedágio de Raritan e a saída 124 para a Main Street, em Sayreville, detalhou O’Hern.

A saída 125 está sendo reformada por US$ 72.3 milhões com novas rampas nas pistas sentido sul, pedágios e dois viadutos onde a Parkway cruza ruas locais. A rampa de saída no sentido norte será realinhada para proporcionar conexões melhores com as ruas locais.

Quando concluído, o projeto tirará os motoristas, que agora usam a saída 124 para trafegarem por volta da saída 125 incompleta, das ruas locais. A licitação pública para o projeto foi concedida em abril desse ano e já está 13% completo, conforme a agenda, informaram as autoridades.