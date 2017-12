Edson & Hudson serão atração no Réveillon do Casa Nova Grill

A dupla se apresentará nos festejos que acontecerão no Hotel Robert Treat

Na virada do ano, o presentão de Natal do restaurante Casa Nova Grill aos seus clientes e amigos será a apresentação da dupla Edson e Hudson na noite de Réveillon de 2018. Após mais duas décadas no Newark Symphony Hall, este ano os festejos acontecerão no Robert Treat Hotel, no centro de Newark, que foi recentemente reformado. Para os foliões que vêm de muito longe e outros estados, o hotel dispõe de hospedagem. Além disso, a animação também ficará por conta do DJ Erv Master e da Banda Casa Nova, sob a liderança de Max Lira.

. Ingressos e reservas:

As portas serão abertas ao público às 9:00 pm. Para as crianças até 6 anos, o serviço de babá é grátis. Os ingressos para adultos custam US$ 180 e de 7 a 15 anos de idade, US$ 120. Ainda existem mesas disponíveis. Informações e reservas através do tel.: (973) 465-0445.

Estarão à disposição dos presentes mesas de frios, frutas, bebidas tradicionais, champanhe à meia-noite e café da manhã. O estacionamento é de fácil acesso. Este ano, as cores tema serão branco, preto e dourado e o traje será esporte fino ou social.

. Dupla de sucesso:

Nascidos e criados em família circense, os irmãos Cadorini tiveram grande apoio do pai, o palhaço e acrobata Beijinho, que percebeu o carisma e o talento dos filhos ainda quando crianças. Incentivados pela família, começaram a cantar desde muito novos. Inicialmente, utilizavam os pseudônimos de Pepi e Pupi e apresentavam-se em praças públicas, bares, rodeios, bailes e em circos. Acostumados desde cedo aos espetáculos e à estrada, logo adquiriram a experiência necessária para mostrar o potencial que tinham para a música.

Em 1991, já como Edson & Hudson, passaram pelo show de calouros de Raul Gil, onde tiveram a grande oportunidade de serem vistos e ouvidos pelo grande público. A voz poderosa e afinada de Edson unida aos riffs de rock da guitarra de Hudson (a época nada usuais na música sertaneja) chamaram logo a atenção do público e dos formadores de opinião. Essa mistura acabou se tornando o grande diferencial da dupla e marcou um estilo que revolucionou o mercado sertanejo, atraindo e influenciando uma nova geração de seguidores e artistas. Outro fato importante que ajudou a alavancar ainda mais a popularidade da dupla foi a explosão do mega hit “Azul” nas principais rádios do Brasil. Os irmãos levam para a estrada e para as rádios toda a magia de suas músicas.

. Fechando o ano com chave-de-ouro:

Durante entrevista à equipe de reportagem do BV na tarde de terça-feira (26), José Moreira, proprietário do restaurante Casa Nova e organizador do Réveillon no Hotel Robert Treat desejou felicidade e sucesso aos clientes e amigos em 2018.

“O que eu mais desejo a essa clientela maravilhosa e aos amigos é muita paz, saúde e sucesso no próximo ano e que cada um deles possa realizar os seus objetivos. Graças ao apoio deles é que foi possível ao Casa Nova chegar onde está, portanto, agradecemos a todos pelo apoio e carinho. Sucesso a todos em 2018!” Disse Moreira.