Eduardo Costa manda “dar uns tapas” em fã briguento em Danbury

Sertanejo se apresentava em Danbury (CT), quando dois indivíduos se desentenderam na plateia e um deles foi retirado à força

Durante um show no sábado (26), em Danbury (CT), o cantor Eduardo Costa interrompeu a apresentação para que os seguranças tirassem à força um rapaz que teria se desentendido com outro indivíduo na plateia. O incidente gerou reações diversas na internet. O vídeo, postado no YouTube na segunda-feira (28), atingiu mais de 349 mil visualizações até a tarde de terça-feira (29).

“Mais uma vez, tem outro rapaz alterado ali. Vamos olhar para ele, aquele de cabelo cacheado ali, para todo mundo e vamos olhar para ele para chamar atenção. O cara com uma mulher gostosa igual a essa, querendo brigar em festa? Isso deveria arrumar um homem!” Disse Eduardo Costa do palco, aplaudido por muitos na multidão, especialmente as mulheres presentes. Muitos vibravam e gravavam o incidente com seus aparelhos celulares.

“Vamos fazer o seguinte Jimmy, meu segurança, tira ele da festa, por favor. Tira ele pra mim. Resolve aqui pra mim, abre aqui pra mim, isso, isso, isso. Isso, passa pra mim Jimmy. Pula por cima Jimmy, por favor. Isso garoto, isso garoto. Aí Jimmy, pega ele, pode pegar ele. A moça pode deixar, o rapaz você leva. Deixa a moça aí, pode levar o rapaz, ”, acrescentou o artista ainda sob a torcida da plateia. “Tira ele e dá uns tapas nele por mim, por favor. Isso, quer fazer graça, vamos deixar ele fazer lá trás”.

O rapaz ainda tentou se agarrar as grades que separavam a plateia do palco, tendo as roupas rasgadas quando foi arrastado pelos seguranças.

. Polêmica:

O website Amazonas1 postou a seguinte manchete: “Eduardo Costa manda seguranças baterem em fã e diz que comeria a namorada dele; veja vídeo”. Além disso, o vídeo, de 3:22 minutos, foi postado no Facebook e gerou comentários variados de apoio ou repúdio ao incidente. Alguns internautas alegaram que o rapaz expulso estava na realidade protegendo a mulher dele do assédio de outro indivíduo, entretanto, esse fato não foi confirmado.

“Atitude absurda do cantor ao falar palavras tão racistas, inadequadas e desrespeitosas, mas o pior é que não se vê ninguém envergonhado dessa ação do cantor de expulsar o rapaz de modo inadequado. Todos gritam, riem e apoiam entusiasmados a humilhação que o rapaz está sofrendo. Claro que se o rapaz estivesse causando distúrbio deveria ser retirado do local, mas tudo do modo mais respeitoso possível, para a segurança do local não perder a razão”, postou Liliane Clark no Facebook.

“Para você ver o quanto a nossa raça entrou em decadência e nem percebe”, postou Júnior.

“Sei que têm muitas fãs do Eduardo Costa nesse grupo, assim como eu também era, mas nesse fim de semana ele veio aqui nos USA, na cidadezinha que moro, cantar e, sinceramente, nós brasileiros que moramos aqui estamos decepcionados com a atitude dele. Nem um pouco humilde, o rapaz foi escorraçado pelos seguranças e até a roupa rasgada, como vocês podem ver no vídeo, mandou baterem nele, e ainda chamando a mulher do rapaz de gostosa. Tudo isso, porque tinha um babaca dando em cima da namorada do rapaz e ele foi defender a moça. Ele (Eduardo) tinha que ter posto o outro para fora né (ou seja) ou os dois”, postou Sandra Costa.

Nos Estados Unidos, casos assim podem resultar em ações judiciais contra quem pratica ou incita a violência. Esses incidentes se forem levados aos tribunais podem acarretar em penas severas, caso seja constatado o crime.

Confira o vídeo no YouTube através do link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZZ5XktpDiTU