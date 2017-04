Educadores brasileiros fundam universidade na Flórida

Antônio Carbonari Netto, Francisco Ruiz e John Peterson criaram a Must University, em Hollywood (FL)

À medida que as necessidades da sociedade evoluem, as exigências na formação da força de trabalho evoluem também. Atualmente, quando os empregadores das empresas procuram contratar funcionários qualificados está em ascensão o salário pago àqueles com melhores habilidades também aumentou. A disponibilidade de profissionais qualificados não avançou suficientemente rápido para acompanhar a crescente procura no mercado de trabalho.

Em determinados setores do mercado de trabalho, como nas áreas de gestão qualificada, existe falta de educação e formação privadas de qualidade e os empregadores têm dificuldade em encontrar trabalhadores qualificados ou semi-especializados. As aposentadorias pendentes de milhões de “baby boomers” (pessoas nascidas nos EUA logo após o fim da 2ª Guerra Mundial) podem fazer a busca de trabalhadores nesses setores ainda mais difícil.

Fundada pelo trio de educadores brasileiros, Antônio Carbonari Netto, Francisco Ruiz e John Peterson, a Miami University of Science & Technology (Must) é a primeira instituição de ensino superior de brasileiros nos Estados Unidos. A princípio, a universidade oferece 3 cursos de mestrado (Master of Science) em Healthcare Management, International Business e Emergent Technologies, 2 cursos de bachalerado (Bachelor of Science) em International Business e Healthcare Management e 3 cursos técnicos a nível universitário (Associated degree) em International Business, Healthcare Management e Private Security Management. As aulas serão ministradas em inglês e por professores norte-americanos, entretanto, haverá assistência aos alunos em português. Além disso, a universidade oferece cursos à distância via internet.

O campus da universidade está localizado na 1 Oakwood Blvd, na cidade de Hollywood, uma região arborizada e comércio amplo e variado nas imediações. A Must é licenciada pela Comissão de Educação Independente da Flórida, licença nº 5593, Capitulo 1005, Estatutos da Flórida e Capítulo 6E, Código Administrativo da Flórida, além de ser afiliada a American Educational Research Association (AERA) e a Association of International Educators (AIE). Mais informações sobre os cursos oferecidos pela unidades podem ser obtidas através do website: www.mustedu.com.