‘El Chapo’ está preso em prisão do Brooklyn

O ex-líder mexicano no tráfico de drogas pode ser condenado à prisão perpétua

O traficante de drogas mexicano Joaquim “El Chapo” Guzman alega que foi ilegalmente extraditado para o Brooklyn (NY) e, portanto, exigiu que o juiz cancelasse o caso contra ele, segundo documentos apresentados recentemente no tribunal. Os advogados do notório lorde do narcotráfico, que será julgado em 2018 no Brooklyn e enfrenta uma enxurrada de acusações, alegam que as autoridades mexicanas somente concordaram em enviar o chefe do cartel de drogas do estado de Sinaloa aos EUA sob a condição de ele fosse encaminhado ao Texas e Califórnia.

Os documentos alegam que como no mesmo dia em que Guzman foi preso, o governo mexicano repentinamente consentiu que ele fosse a julgamento no Brooklyn; de alguma forma desviando-se do árduo processo legal tipicamente exigido nas extradições. Além disso, os documentos acusam o governo de tentar confiscar quase US$ 14 bilhões em dinheiro gerado pelo tráfico de drogas de El Chapo, quando essa alegação não fez parte do acordo original entre os EUA e o México.

A equipe de defesa de Guzman pede ao juiz da Corte Federal do Brooklyn, Brian Cogan, para anular a acusação tendo como base que ela viola o acordo de extradição entre os EUA e México. Cogan ainda analisará e decidirá a petição.

El Chapo, cujo apelido significa “Baixinho” em espanhol, poderá ser condenado à prisão perpétua no julgamento de quinta-feira (17). Ele é acusado de lavagem de dinheiro, produzir e distribuir diversos tipos de narcóticos quando atuava como líder do Cartel de Sinaloa. O julgamento final de Guzman está agendado para abril de 2018.

O réu tem aparecido constantemente na mídia durante o tempo em que passou no Complexo Correcional de Manhattan, incluindo a alegação de que ele estava sendo mantido “sob as condições piores e mais restritivas de que qualquer detento” em todos os EUA.