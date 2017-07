Eleições na Venezuela podem aumentar preço da gasolina nos EUA

Os EUA importam 700 mil barris de óleo diários do país sul americano

Os motoristas em New Jersey devem acompanhar as eleições na Venezuela, pois elas podem afetar o preço do combustível nos EUA, segundo especialistas. Os residentes no Estado Jardim devem perguntar como eventos ocorridos a 2.400 milhas de distância podem afetar o valor da gasolina ao longo da Rota 1.

As eleições venezuelanas é 1 dos 3 fatores que podem provocar o aumento no preço dos combustíveis, disse Tom Kloza, analista do Oil Price Information Service Global Petroleum. O primeiro foi a queda do estoque em 7 milhões de barris de óleo cru na semana passada, o dobro da quantidade comum. O segundo é a redução regular de verão da Arábia Saudita na exportação de 600 mil barris diários.

“O maior pivô e porque vemos os preços aumentarem é porque a Venezuela teve eleições no domingo”, disse Kloza.

Oito milhões de eleitores participaram das eleições no domingo (30) para nomear 364 membros de um painel para redigir a Constituição venezuelana, cuja ordem partiu do Presidente Nicholas Maduro. As forças de oposição, que controlam a legislatura, ameaçaram boicotar a votação e pressionaram a favor de uma greve geral, o que poderia afetar os trabalhadores da indústria do petróleo. Os EUA importam 700 mil barris de óleo diários da Venezuela.

“Existe a possibilidade de menos petróleo da Venezuela chegar durante os últimos cinco meses (de 2017)”, detalhou Kloza.

As ações de Maduro geraram ameaças de sanções por parte dos EUA. A ação mais recente do Departamento do Tesouro atinge 13 órgãos venezuelanos, mas poupa a indústria do petróleo, a qual gera 95% da renda nacional. O Wall Street Journal publicou na segunda-feira (31) que a administração Trump não reconheceria o resultado das eleições.

“Há o temos de greves”, disse Kloza. “Há também a noção de que Trump tem falado duramente e pode suspender a importação de óleo cru pelos EUA ou pressione os bancos, então, a Venezuela não poderia vender petróleo em dólares”.