Eleitores de New Jersey não querem Booker na presidência

Mais da metade dos eleitores entrevistados em New Jersey demonstraram satisfação em ter Cory Booker no Senado dos Estados Unidos, mas quase a mesma porcentagem não quer vê-lo concorrer para a presidência do país. O resultado foi revelado por uma pesquisa realizada pela Quinnipiac University divulgada na quarta-feira (3) que visou avaliar o nível de aprovação de Booker, o também senador Robert Menendez e o Presidente Donald Trump.

O estudo revela que 57% dos eleitores residentes no Estado Jardim aprovam o trabalho de Booker como um dos 2 senadores em New Jersey, mas a mesma pesquisa demonstrou que 54% dos entrevistados acham que ele não deva concorrer à Casa Branca em 2020 como candidato presidencial democrata.

Entre os democratas, 30% a 54% apoiam a candidatura de Booker, segundo a pesquisa. Entre republicanos, 7% a 81% e independentes 25% a 65%. E Trump? A pesquisa no Estado Jardim revelou que somente 35% dos eleitores aprovam o trabalho feito pelo novo presidente, em contraste com 56% de desaprovação. Na pesquisa realizada pela Quinnipiac em março esses números foram 34% e 59%.

Os resultados não são surpreendentes. Trump, antigo magnata do cassino em New Jersey, tem tido a popularidade baixa no estado em vários estudos realizados em 2016. Além disso, ele perdeu a eleição no estado, onde os democratas são mais numerosos 2 por 1 com relação aos republicanos, contra Hillary Clinton. A pesquisa de quarta-feira (3) revelou que entre as mulheres 28% têm uma visão positiva de Trump em contraste com 63% com visão negativa. Os números foram 43% a favor e 49% contra entre os homens.

Enquanto isso, Menendez, que enfrenta atualmente acusações de corrupção, empatou na pesquisa de opinião, com 41% a favor e 41% contra.

A pesquisa foi realizada via telefone entre 26 de abril e 1 de maio e envolveu 1.209 eleitores em New Jersey. A margem de erro foi de 2.8%.