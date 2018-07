Eleitores reprovam Trump na forma com que lida com a imigração

Cerca de 58% dos entrevistados não gostam da forma com que o Presidente lida com a imigração, enquanto 31% aprovam

Mês passado, o índice de aprovação do Presidente Donald Trump aumentou e atingiu o nível mais alto de seu governo, entretanto, os eleitores americanos deram pontos baixos pela forma que ele lida com a Rússia e a imigração, revelou uma pesquisa divulgada no domingo (22). O nível de aprovação de Trump subiu 1% de junho para 45% entre os eleitores registrados, mas 52% desaprovam a atuação dele, conforme o estudo realizado por NBC News/Wall Street Journal.

O índice de aprovação do Presidente entre sua base republicana atingiu 88%, uma marca que somente o então Presidente George W. Bush ultrapassou depois dos ataques terroristas de 11 de setembro quando foram registrados 96% de aprovação no mesmo período. Entre os democratas, somente 9% aprovam e 89% desaprovam.

Entretanto, 51% dos eleitores desaprovam como Trump se relaciona com a Rússia, em contraste com 26% de aprovação. Além disso, 58% não gostam da forma com que ele lida com a imigração, enquanto 31% aprovam.

Com relação à economia, ele conquistou 50% de aprovação, em contraste com 34% de desaprovação.

Perguntados sobre a investigação do conselheiro especial Robert Mueller com relação à Rússia, 46% disseram que ela deveria continuar e 38% que deveria ser suspensa; números que praticamente não mudaram em comparação com junho. Entretanto, 65% dos eleitores acham que Moscou interferiu nas eleições presidenciais nos EUA, um aumento de 12% em contraste com 2017.

A pesquisa foi realizada durante 4 dias, com início no domingo (15), um dia antes da reunião em Helsinki. No encontro, Trump apoiou Vladimir Putin ao invés do Serviço de Inteligência dos EUA no que diz respeito ao envolvimento russo nas eleições. Os números podem refletir o pensamento dos eleitores, alertaram os pesquisadores. O estudo envolveu 900 eleitores registrados e apresenta 3.27% de margem de erro.