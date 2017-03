Em desafio a Trump, político mexicano “escala” muro na fronteira

Bráulio Guerra gravou a cena na divisa entre San Diego (CA) e Tijuana e a postou no Twitter

No topo de uma cerca de aço de mais de 20 pés (6 metros) de altura na divisa entre San Diego (CA) e Tijuana, um legislador mexicano enviou uma mensagem, via Twitter ao Presidente Donald Trump.

“Isso é completamente desnecessário e absurdo; construir um muro que custa US$ 15 bilhões”, disse Bráulio Guerra em espanhol em frente à câmera. “Olhe, nesses 8 metros, mais ou menos 8, 10 metros, o quanto é simples escalar”.

O vídeo de 2 minutos é a ação criativa mais recente no drama internacional iniciado com a promessa principal de campanha: Um muro ao longo de toda a fronteira e fazer o México pagar por ele. O Governo mexicano tem repetidas vezes se recusado. Além disso, Trump assinou decretos de lei que permitem o aumento dramático no número de deportações. Guerra, membro do partido do Presidente Enrique Peña Nieto, explica no vídeo que foi até a fronteira não somente para criticar o plano de Trump, mas também para conversar com mexicanos deportados dos EUA. O Governo mexicano, segundo ele, deveria prover incentivos às companhias que contratassem os trabalhadores forçados a retornar ao país, assim como trabalhar com as autoridades americanas “na proteção dos nossos imigrantes nos Estados Unidos”.

“Foi fácil subir no muro, mas há muitos perigos para o nosso povo”, Guerra postou no Twitter. “Direitos humanos, princípios e dignidade não são negociáveis”.

O vídeo gravado pelo legislador, postado na quinta-feira (2), não mostra Guerra subindo o muro. Outras imagens o mostram no topo do muro, que está ligado à uma cerca feita de correntes, possivelmente facilitando a escalada.

. Era JFK:

Enquanto admira as praias do oceano pacífico do outro lado da cerca, Guerra cita o que ele considera um período mais amistoso da diplomacia.

“Na sua época, o John F. Kennedy falou de uma Aliança para o Progresso, na qual os Estados Unidos voltou ao México e América Latina e cooperava com o seu desenvolvimento, com sua economia, com seu mercado de trabalho, o nivelamento dos padrões de qualidade de vida, ser bons vizinhos e ajudar uns aos outros”, disse ele.

“Isso significa poder melhorar o relacionamento e parar o fluxo migratório e retornar as relações amigáveis que geram empregos, que resultem em termos econômicos bons e o desenvolvimento de ambos os países”, acrescentou.

Semana passada, o Departamento de Alfândega e Proteção da Fronteira (CBP) divulgou que brevemente iniciará o processo de licitação das companhias que desejarem projetar e apresentar “protótipos”. A construtora escolhida será anunciada em meados de abril.

A fronteira entre os EUA e o México possui aproximadamente 2 mil milhas (3.218 KM), desde San Diego (CA) até Brownsville (TX). O custo da construção muro varia entre US$ 12 bilhões e US$ 15 bilhões, segundo o cálculo do Líder da Maioria no Senado Mitch McConnell, a US$ 21.6 bilhões pelo Departamento de Segurança Nacional (DHS). Os cálculos não levam em conta as despesas com a manutenção constante da estrutura.

O secretário do DHS, John Kelly, respondeu aos legisladores que se opõem à construção do muro ao longo de toda a fronteira que o órgão começaria expandindo as cercas em determinadas áreas, além do uso de tecnologia e pessoal. Inicialmente, Trump disse que queria construir um muro ao longo de toda a fronteira, mas desde então alegou que 1 mil milhas resolveriam.