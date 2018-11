Embaixador João Mendes Pereira assume o Consulado de Miami

Ele serviu na Missão do Brasil junto à União Europeia em Bruxelas, na Embaixada do Brasil em Lisboa

Diplomata de carreira há 28 anos, o Embaixador João Mendes Pereira assumiu o posto de Cônsul-Geral do Brasil em Miami no último dia 11 de outubro. Nascido em Brasília (DF) e formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB), o Embaixador João Mendes Pereira serviu na Missão do Brasil junto à União Europeia em Bruxelas, na Embaixada do Brasil em Lisboa e na Delegação Permanente do Brasil junto à ALADI e ao MERCOSUL em Montevidéu.

Antes de sua chegada à Flórida, o Embaixador chefiou o Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília. Anteriormente, ocupou os cargos de Diretor do Departamento da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) e Integração Econômica Regional e de Coordenador-Geral de Assuntos Econômicos da América do Sul.

“Escolhi Miami sabendo dos enormes desafios de chefiar Consulado responsável por uma das maiores comunidades brasileiras no exterior. Meu foco será o aprimoramento dos serviços consulares e da assistência a brasileiros, sem descuidar obviamente de setores importantes como promoção comercial e cultural”, afirma o Embaixador.

Casado com Maria Teresa da Costa Hidd Mendes Pereira, o Embaixador tem dois filhos, Antonio Victor da Costa Hidd Mendes Pereira e Luiz Felipe da Costa Hidd Mendes Pereira. O Embaixador João Mendes Pereira ocupa a posição deixada pelo Embaixador Adalnio Senna Ganem, que permaneceu no cargo por 2 anos.