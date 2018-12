Embaixador participa da Semana da Herança Brasileira na Escola Ada Merritt

João Mendes Pereira pôde conhecer a equipe da escola, liderada pela diretora Carmen M. Garcia

Na sexta-feira, dia 30 de novembro, o Cônsul-Geral, Embaixador João Mendes Pereira, e sua esposa, Maria Teresa da Costa Hidd Mendes Pereira, participaram da Semana da Herança Brasileira, na Ada Merritt K-8 Center, em Miami. Na ocasião, o Embaixador pôde conhecer a equipe da escola, liderada pela diretora Carmen M. Garcia, as professoras do programa de Português, os membros da Portuguese International Parents Association (P.I.P.A) e os alunos.

Ao longo da última semana de novembro, os estudantes do programa de ensino bilíngue Português/Inglês puderam aprender a respeito da Amazônia e da colheita do açaí, tiveram aula de capoeira e provaram delícias da culinária brasileira.

A Ada Merritt foi a primeira escola da Flórida a oferecer o programa de ensino bilíngue Português/Inglês do jardim de infância à 8ª série. Para saber mais a respeito da instituição, acesse https://adamerrittk-8center.org/.

Inaugurada em agosto de 2015, a Downtown Doral Charter Elementary School (DDCES) oferece aulas com currículo bilíngue da pré-escola à 5ª série. No ano que vem, a escola ganhará uma nova unidade, a Downtown Doral Charter Upper School, e passará a oferecer o programa bilíngue da sexta série ao ensino médio. Essa é a primeira escola da Flórida a proporcionar ensino em português/inglês do Kindergarten ao High School. As inscrições para o ano letivo de 2019-2020 estão abertas até 1º de março e podem ser feitas pelo site http://www.ddcus.org .

A proposta da instituição é oferecer a oportunidade de imersão cultural e linguística em português, possibilitando que os alunos estejam aptos a ler, escrever e falar fluentemente a língua, bem como compreender com abrangência as tradições e culturas de países de língua portuguesa. Com esse objetivo, o currículo da escola não conta apenas com ensino formal diário da língua, mas também com atividades letivas em outras disciplinas conduzidas em português, como matemática, ciências e estudos sociais. Para mais informações, acesse http://www.ddces.org. Cabe esclarecer que as vagas são limitadas e sujeitas a pré-requisitos estabelecidos pela escola.