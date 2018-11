Embaixador Sérgio Amaral participa da “Brazilian Heritage Week”

A Downtown Doral Charter Elementary School, em Doral (FL), é pública e oferece programa de ensino bilíngue português/inglês

Durante sua vista oficial a Miami, o Embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sergio Amaral, foi convidado pelo Cônsul-Geral do Brasil, Embaixador João Mendes Pereira, para conhecer a Downtown Doral Charter Elementary School, em Doral (FL). A escola é pública e oferece programa de ensino bilíngue português/inglês. Os Embaixadores participaram das comemorações pela “Brazilian Heritage Week”, que este ano teve como tema o Cordel Brasileiro, explorando as regiões Norte e Nordeste do país. As atividades foram realizadas em parceria com a Portuguese International Parent Association (PIPA). “Estou encantado pelo trabalho desenvolvido pela DDCES. A instuição tem total apoio do Consulado-Geral”, afirma o Cônsul-Geral.

Inaugurada em agosto de 2015, a DDCES oferece aulas com currículo bilíngue da pré-escola à 5ª série. A proposta da instituição é oferecer a oportunidade de imersão cultural e linguística em português, possibilitando que os alunos estejam aptos a ler, escrever e falar fluentemente a língua, bem como compreender com abrangência as tradições e culturas de países de língua portuguesa. Com esse objetivo, o currículo da escola não conta apenas com ensino formal diário da língua, mas também com atividades letivas em outras disciplinas conduzidas em português, como matemática, ciências e estudos sociais. Para mais informações, acesse http://www.ddces.org

No ano que vem, a escola ganhará uma nova unidade, a Downtown Doral Charter Upper School, e passará a oferecer o programa bilíngue da sexta série ao ensino médio. Essa é a primeira escola da Flórida a proporcionar ensino em português/inglês do Kindergarten ao High School. As inscrições para o ano letivo de 2019-2020 estão abertas até 1º de março e podem ser feitas pelo site http://dcus.org. Cabe esclarecer que as vagas são limitadas e sujeitas a pré-requisitos estabelecidos pela escola.