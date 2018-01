Empresa de Kushner é genro de Trump por uso do programa de green card

O Securities & Exchange Commission (SEC) não detalhou o motivo da investigação

Regulamentadores federais estão investigando a empresa de empreendimentos imobiliários de Jared Kushner, genro do Presidente Donald Trump, com relação ao uso do programa de green cards. Em maio do ano passado, agentes do Securities & Exchange Commission (SEC) convocaram representantes da Kushner Cos. visando saber detalhes sobre o uso do programa EB-5 pela companhia, publicou o jornal The Wall Street, no sábado (6).

Os promotores públicos do Distrito Leste de Nova York também solicitaram documentos, publicou o jornal em agosto de 2017. O SEC não detalhou o motivo da investigação.

A residência legal permanente (green cards) “garantida” para os investidores em potencial no projeto imobiliário de Jared Kushner, genro do Presidente Donald Trump, em Journal Square, Jersey City, foi destaque no jornal The New York Times. A oferta visaria atrair chineses dispostos a investir US$ 500 mil para obter vistos através do controverso programa EB-5; o artigo foi publicado em maio de 2017.

Os investidores em potencial teriam sido informados que era praticamente certa a obtenção da residência permanente nos EUA, devido à ligação do projeto a Trump e a família do presidente atual. “Eles disseram que o Presidente garantiria que (as aplicações) passariam”, o Times citou Lu Ling, um executivo de tecnologia na cidade chinesa de Guangzhou, “eles disseram que não havia possibilidade de falhar”.

O artigo gerou mais questões sobre a forma de atrair novos investidores para o One Journal Square e potenciais conflitos de interesse envolvendo o genro de Trump. Kushner se afastou do projeto de construção de duas torres projetadas para o lote vazio ao lado do Journal Square Transportation Center, entretanto, o empreendimento permanece um projeto familiar.

Um porta-voz das companhias de Kushner disse ao The Times que ninguém na empresa tinha conhecimento de qualquer garantia; a qual o jornal informou ter sido prometida por pelo menos uma companhia que a família Kushner subcontratou para fazer as solicitações.

As companhias Kushner, administradas anteriormente pelo atual conselheiro presidencial Jared Jushner, possui 5 propriedades em Jersey City com o KABR Group. O One Journal Square está sendo construído em parceria com a Kushner Companies, uma vez administrado por Jared e o KABR Group. O empreendimento fica localizado na Sip Avenue, em frente ao 30 Journal Square, a antiga sede histórica do Jersey Journal, que Kushner e a KABR Group compraram no final de 2012.