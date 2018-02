Empresário foge com dinheiro do show de Fernando & Sorocaba

Eduardo Ávila teria desaparecido com mais de US$ 140 mil que seriam pagos à dupla sertaneja

No início de fevereiro, a dupla sertaneja Fernando & Sorocaba realizou uma mini turnê pela Costa Leste dos Estados Unidos. O roteiro incluiu as cidades de Fort Lauderdale, Orlando (FL) e Boston (MA). As duas primeiras apresentações tiveram casa lotada, entretanto, Eduardo Ávila, produtor de eventos popular na capital paulista, teria desaparecido com todo o dinheiro que deveria ser pago aos artistas. Numa demonstração de profissionalismo e carinho com os fãs, Fernando & Sorocaba subiram ao palco e se apresentaram com o entusiasmo de sempre; mesmo já sabendo do suposto calote. As informações são do portal PS.

“Foram mais de $140 mil dólares pagos antecipadamente para essa pessoa que simplesmente sumiu sem deixar rastro. Estou em contato com o produtor da dupla, que está sendo bastante atencioso, para poder acertar os pormenores”, detalhou Kiko ao Albuquerque, produtor do show em Boston, ao PS.

Essa não foi a primeira vez que Fernando & Sorocaba se apresentaram nos EUA, pois já subiram ao palco anteriormente no Flórida Cup, na Universal Studios, em Orlando (FL).

Em Orlando, o show de Fernando & Sorocaba foi transferido da casa de shows que era arrendada por Ávila, a Lux Lounge, para outro lugar. Inicialmente, a mudança seria por conta do sucesso e vendas e a quantidade de ingressos que superlotaria o local. Entretanto, a produção apurou que a Lux havia sido totalmente destruída, supostamente, pelo ex-dono, segundo o PS.

Do total combinado, Fernando & Sorocaba teriam recebido somente US$ 10 mil por cada apresentação, entretanto, o show em Boston foi pago adiantado e a quantia recebida por Ávila. Kiko detalhou que nem as passagens aéreas para os EUA foram pagas pelo produtor desaparecido, totalizando mais de US$ 15 mil de prejuízo.

Albuquerque acrescentou que também haviam sido adiantados a Eduardo US$ 20 mil para que ele trouxesse aos EUA a dupla Thaeme & Thiago, mas esse dinheiro também sumiu com o produtor. Durante o acordo, Fernando & Sorocaba receberiam US$ 40 mil por show, portanto, calcula-se que o prejuízo ultrapasse US$ 200 mil, somente na Flórida.

Na página pessoa de Ávila no Facebook, o produtor teria postado uma fotografia tirada durante a apresentação da dupla sertaneja na Flórida com a seguinte legenda em inglês: “My job” (meu trabalho).