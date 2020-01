Empresário russo doa US$ 60 mil para brasileirinha com condição rara

O valor cobre todas as despesas hospitalares de Luna Fenner Tavares na Rússia, diagnosticada com “Nevo Melanocítico Congênito”

Emocionados, o casal Carolina fenner e Thiago Tavares definem o que aconteceu nesta semana. De acordo com uma publicação nas redes sociais, eles compartilharam a notícia de que um empresário russo depositou na conta da clínica onde a pequena Luna está internada a quantia de US$ 60 mil. As informações são do jornal Brazilian Times.

Carol, como é mais conhecia na comunidade brasileira na Flórida, acrescentou que este era o valor que faltava para completar o total cobrado pelo hospital para realizar a série de cirurgias e todos os procedimentos pós-operatórios.

“Não temos palavras para descrever o que estamos sentindo! Só agradecer a todos que nos ajudaram e rezam todos os dias por nós e, principalmente, ao nosso Papai Noel russo que nos tirou 10 toneladas de desespero das costas”, disse ela, destacando que decidiu parar a coleta de doações, pois conseguiu o objetivo.

“Sabemos que há muitas pessoas que também precisam de ajuda, mas ainda precisamos de suporte, pois não estou trabalhando e nossos custos com moradia, passagens e alimentação são muito altos, por isso, resolvemos manter a venda das coisas da Luna, tais como bonecas, agendas, chaveiros, etc. A nossa filha é muito abençoada. Hoje, afirmamos com convicção que Deus nos ama e que Papai Noel existe”, acrescentou.

A pequena Luna se tornou bastante conhecida, pois sua história foi retratada em diversos sites e jornais, tanto no Brasil quanto nos EUA. A menina nasceu em março de 2019 com uma condição rara chamada de “Nevo Melanocítico Congênito”, que são pintas escuras formadas pelo acúmulo anormal de células produtoras de melanina, responsáveis pela pigmentação da pele.

De acordo com pesquisas, esta condição afeta apenas 1% dos recém-nascidos em todo o mundo. Desde que a pequena nasceu, os pais dela, a família reside em Pompano Beach (FL) e desde 24 de setembro do ano passado está na cidade de Krasnodar, na Rússia, onde há um tratamento para este tipo de condição.

Carol explicou que depois de ter feito muitas pesquisas e conversado com cirurgiões em Boston (MA), Chicago (Ill.) e New York City, ela e o marido decidiram levar a menina à Rússia, onde as cirurgias são, além de mais em baratas, menos invasivas.

“o custo da cirurgia em Nova York seria de mais de US$ 400 mil e o seguro de saúde de Luna não cobriria o valor”, concluiu.