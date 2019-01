Empresários assinam acordo com o ICE no Novo México

Com a assinatura do contrato, a NMEP tornou-se a 8ª empresa no Novo México a juntar-se ao programa de contratação de mão-de-obra IMAGE

Na sexta-feira (4), uma empresa assinou um contrato de parceria com o Departamento de Imigração (ICE) e o Departamento de Investigações de Segurança Nacional (HSI) no programa “ICE Mutual Agreement between Government Employers” (IMAGE). O acordo foi oficializado em Albuquerque (NM).

A New Mexico Emergency Products (NMEP), uma empresa especializada em ambulâncias e administração de frotas, juntou-se ao programa do ICE. No acordo, a empresa se compromete voluntariamente a empregar somente mão-de-obra legalizada, reduzir a contratação de indocumentados e o uso de documentos de identidade fraudulentos.

Com a assinatura do contrato, a NMEP tornou-se a 8ª empresa no Novo México a juntar-se ao IMAGE.

Gabriel Padilla, gerente de operações do NMEP, representou a companhia na cerimônia de assinatura; Jack P. Staton, agente especial do HSI em El Paso (TX), representou o ICE. A NMEP emprega 12 funcionários em Albuquerque e é subsidiária da Soncell North America, que possui escritório corporativo em Santee (CA).

Para qualificar para o programa IMAGE, a companhia deve concordar com uma variedade de condições:

. Conduzir auditoria nas práticas de contratação visando a descoberta de vulnerabilidades que poderiam ser exploradas por trabalhadores não autorizados;

. Inscrever-se no programa E-Verify, o qual verifica se o trabalhador está autorizado para trabalhar;

. Treinar os funcionários nas práticas do programa IMAGE;

. Ser submetido a auditoria do formulário I-9 pelo ICE.

“Esta aliança com o IMAGE demonstra o comprometimento do NMEP em manter a mão-de-obra autorizada”, disse Staton. “Nós temos o prazer de dar as boas vindas ao NMEP no programa e4 encorajamos outras empresas no Novo México a seguir o exemplo que visa reduzir a mão-de-obra não autorizada e o uso de documentos de identidade fraudulentos quer podem pôr a segurança do nosso país em risco”.

Padilla disse que sendo um membro certificado do programa IMAGE ajudará a empresa dele a cumprir com as leis migratórias. “Os nossos clientes na área de segurança confiam em nossa equipe e nossos serviços e ser um parceiro do IMAGE é bom para a imagem da nossa empresa, além de manter a integridade em nosso processo de contratação”, comentou.