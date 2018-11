Encontrada mala com US$ 1.3 milhão em cocaína no JFK

O dono da bagagem, despachada num voo oriundo de Quito, Equador, não apareceu ao aeroporto para resgatá-la

O dono de uma mala lotada com cocaína descoberta no Aeroporto Internacional John Kennedy, em New York City, não apareceu para reclamá-la, informaram as autoridades. Os 38 tijolos, totalizando mais de 100 libras (45.5 quilos), custam nas ruas US$ 1.3 milhão, caso sejam vendidos no atacado, estão agora sob a investigação do Departamento de Segurança Nacional (DHS) e o Departamento de Polícia do Port Authority.

Uma fonte da polícia detalhou que as autoridades ainda não sabem quem possa ser o dono da mala ou se ele tinha a intenção de busca-la. O confisco ocorreu na quarta-feira (21) quando os agentes do Departamento de Proteção das Fronteiras e Alfândega (CBP) abriram uma mala despachada num voo oriundo de Quito, Equador, informou o órgão.

Outro caso relacionado ao confisco de grande quantidade de drogas resultou na prisão de Francisco Hernandez, de 24 anos, Maury Gonzalez, de 22 anos, e Saul Rodriguez, de 22 anos. Eles foram detidos durante uma investigação secreta realizada por agentes federais à paisana que descobriram 5 quilos de heroína em posse deles. A descoberta da droga e prisões ocorreram em Pineville (NC).

Francisco foi o primeiro a assumir a culpa com relação às acusações de tráfico de drogas e tentativa de traficar/transportar heroína. Ele foi condenado entre 8.5 a 12 anos de prisão. Os casos envolvendo os outros réus ainda estão pendentes.