Enfarto fulminante mata Waguinho do Cavaco

O sambista carioca se apresentava com frequência em Nova York, New Jersey, Massachusetts e Connecticut

No sábado de carnaval (25), morreu de um enfarto fulminante o cantor, compositor, percussionista e cavaquinista Waguinho do Cavaco. Ele tinha 52 anos e a informação foi confirmada pela esposa do artista, Regina Telek, e postagens no Facebook.

O casal se conheceu em 2001, durante um ensaio na quadra da Escola de Samba Vila Isabel, na Zona Norte no Rio de Janeiro, quando ele se apresentou com o sambista Joel Teixeira. Waguinho era bastante popular entre a comunidade brasileira na Costa Leste dos Estados Unidos e se apresentava com frequência em Nova York, New Jersey, Massachusetts e Connecticut. Além disso, o sambista se apresentou no Chile, Argentina, Paraguai e Suíça.

Ele iniciou profissionalmente no samba aos 15 anos de idade, depois que participou de um concurso de música popular brasileira (MPB). Waguinho nasceu e foi criado na Favela da Maré, às margens da Baía de Guanabara e é autor do samba “Vila Rica de Copacabana”, que compôs em homenagem ao também sambista Chiquinho da Mangueira.

O músico fêz parte e apresentou-se com o conjunto Molengo Tengo em programas de televisão consagrados como é o caso de Domingão do Faustão (Angel Mix) e Vídeo Show da Rede Globo, Programa do Ratinho no SBT e do concurso “As Garotas da Laje”. Apresentou-se também no programa de Wagner Montes na Rede Record, Programa da Liliana Rodriguez na Rede Bandeirantes e na Rede TV no programa de Monique Evans.

Waguinho é muito conhecido nas emissoras de radio difusão AM cariocas e paulistas, onde frequentemente se apresenta em programas musicais noturnos. Seu primeiro CD “Waguinho do Cavaco e Convidados”, foi importante para sua carreira, divulgando muito seu trabalho para um publico nacional e internacional. O seu mais recente CD promocional contém a faixa “Doce Mistério” um poderoso hit para o rádio brasileira.

Waguinho foi compositor de vários sambas-enredos sendo penta campeão da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, tri campeão do Império Serrano e tocou cavaquinho na Escola de Samba União da Ilha de Manhattan, em Nova York.

O primeiro CD do sambista, “Waguinho do Cavaco & Convidados”, o ajudou a projetar-se nacionalmente e no exterior. Ele foi homenageado pela Associação Brasileira de Imprensa nos Estados Unidos (ABI-Inter).

. Velório e sepultamento:

Segundo informações postadas no Facebook, o sepultamento de Waguinho do Cavaco ocorreu ao meio dia de terça-feira (28), na capela G, no Cemitério do Caju, na região portuária da cidade do Rio de Janeiro. O velório iniciou às 7 horas da manhã.