Enfermeiro é acusado de abusar sexualmente de pacientes

Wilber Hernandez teria atacado uma paciente de 49 anos e outra de 74 anos

Na quinta-feira (13), um enfermeiro foi preso em decorrência da acusação de ter abusado sexualmente 2 pacientes, incluindo uma idosa de 74 anos na sala de emergências. O réu Wilber Hernandez, de 29 anos, morador em Perth Amboy, enfrenta as acusações de ataque sexual em 2º grau e abuso sexual em 4º grau, depois do incidente que teria ocorrido em 29 de junho envolvendo a paciente de 74 anos, informou o promotor público do Condado de Middlesex, Andrewe Carey, e o diretor de polícia, Anthony Caputo.

Hernandez, que foi afastado da função de enfermeiro no Hospital Universitário Robert Wood Johnson, em New Brunswick, também foi acusado de contato sexual criminoso em 4º grau, atos lascivos e desordem depois do incidente ocorrido em 13 de outubro, envolvendo uma paciente de 49 anos, detalharam as autoridades.

O enfermeiro, que está detido no Centro de Correções de Adultos do Condado de Middlesex, em North Brunswick, trabalhava no Hospital Universitário Robert Wood Johnson desde julho de 2016. Ele também foi afastado da função no Hospital Universitário Saint Peter’s, em New Brunswick, e no Maxim Healthcare Services, em North Brunswick, acrescentaram as autoridades.

Antes dos trabalhos atuais, Hernandez trabalhou como enfermeiro registrado no Jersey City Medical Hospital, Hackensack Regional Medical Center e St. Joseph’s Regional Medical Center em Paterson, informou a polícia.

A investigação foi liderada pela detetive Erika DiMarcello, do Departamento de Polícia de New Brunswick, e o detetive Oscar Ayala, da Promotoria Pública. As autoridades pediram ajuda à população e qualquer informação referente ao caso pode ser enviada através dos tel.: (732) 745-3600 ou (732) 745-5200.