Entregador de pizza detido pelo ICE é preso por violência doméstica

Pablo Villavicencio foi destaque na mídia após ser preso por agentes do ICE na Base Militar de Fort Hamilton (NY), em junho

O entregador de pizza indocumentado que foi preso por agentes do Departamento de Imigração (ICE), quando entregava comida numa base militar no Brooklyn (NY), foi detido novamente e desta vez por violência doméstica. Na quinta-feira (18), Pablo Villacencio Calderón se envolveu numa briga com a própria esposa na residência do casal em Hempstead (NY). Ele a teria empurrado contra uma parede, golpeado o corpo dela e pego o telefone celular para que ela não contatasse a polícia, segundo o boletim de ocorrências (BO).

No sábado (20), ele compareceu à audiência ao tribunal onde foi formalmente acusado de atos maliciosos em 4º grau e teve a fiança determinada em US$ 500. Na manhã de segunda-feira (22), Villacencio ainda estava detido na Penitenciária do Condado de Nassau, segundo o programa NBC News.

O entregador equatoriano, que é casado com uma cidadã americana, foi destaque na mídia depois de ter sido preso por agentes do ICE na Base Militar de Fort Hamilton em junho e depois detido devido à uma ordem de deportação emitida em 2010. Um juiz liberou Pablo quase 2 meses depois e suspendeu o processo de deportação para que ele pudesse lutar na justiça contra a ordem de remoção, alegando na ocasião que ele era um “modelo de cidadão”.

No início de outubro, as autoridades federais encerraram a briga para deportar Villavicencio enquanto ele tenta obter a residência legal permanente (green card). Na sexta-feira (5), numa carta de 1 página, promotores públicos federais em Manhattan (NY) informaram que estão abandonando os planos de apelar junto à Corte a ordem que o libertou do ICE e, assim, impediu a deportação dele. A decisão significa que Pablo, preso quando entregava pizza numa base militar em Nova York, não deve se preocupar em ser detido pelo ICE, ao menos que não consiga obter os papéis necessários para viver legalmente nos EUA.

O morador de Hempstead, Long Island (NY), tornou-se uma causa célebre no debate migratório depois que foi posto em processo de deportação, após ter os dados migratórios investigados quando entregava comida numa base militar no Brooklyn. Na ocasião, as autoridades descobriram que ele tinha uma ordem de deportação emitida em 2010. Entretanto, um juiz federal em Manhattan ordenou que Villavicencio, pai de duas meninas nascidas nos EUA, fosse liberado depois de saber que o imigrante estava em meio a um processo que tramita no Departamento de Segurança Nacional (DHS) para cancelar a ordem de deportação. O magistrado criticou o ICE por tentar deportar Pablo enquanto ele estava passando pelo processo apropriado rumo à legalização. O entregador já havia feito entregas anteriormente no local. Logo após a prisão dele, outros entregadores na região demonstraram ultraje e receio de entregar comida na base militar.

Villavicencio, que é casado legalmente com uma cidadã americana, “deveria ser permitido passar pelo processo”, disse o Juiz Paul Crotty. “Ele merece isso devido ao trabalho árduo, a dedicação dele à família e seu antecedente limpo”.

As autoridades federais evitaram comentar o caso.

O advogado de defesa de Villavicencio, Gregory Copeland, disse que concordou com a suspensão da apelação sem fazer muitas perguntas. “Não é um grande uso de meu tempo ficar batendo à porta e perguntando o porquê”, brincou ele na ocasião.