“Entupidor” de privadas pega 5 meses de prisão

Patrick Beeman sentia a compulsão de utilizar objetos para entupir privadas de banheiros femininos

Na segunda-feira (1), um “entupidor” de privadas em série em Wisconsin foi condenado a 150 dias de prisão. O réu Patrick Beeman, de 35 anos, também foi ordenado a liberdade condicional por 3 anos, depois que promotores públicos o acusaram de ter entupido as privadas de banheiros femininos em Deland Park, no Condado de Sheboygan, e no local de trabalho dele.

“Eu preciso fazer a coisa certa e rezar por perdão todos os dias”, disse Beeman durante a audiência de sentença no tribunal do Condado de Sheboygan.

Ocorreram pelo menos 12 “entupimentos”, segundo as autoridades. Os agentes encontraram uma garrafa plástica entupindo a privada de um banheiro feminino no Deland Community Center em março. A série de incidentes começou a ocorrer desde abril de 2017.

Beeman sentia a compulsão de utilizar objetos para entupir privadas. Ele provocou aproximadamente US$ 2 mil em prejuízos. Inicialmente, ele enfrentava 12 acusações de dano criminoso à propriedade privada, mas 7 dessas acusações foram canceladas no início de 2019.

Ele foi sentenciado a 30 dias de prisão por cada uma das acusações restantes. Ele poderá continuar a trabalhar, mas terá que comparecer à penitenciária todos os dias.