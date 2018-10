Envolvimento com álcool e drogas lidera prisões de patrulheiros de fronteira 

A violência doméstica foi o 2º crime mais frequente, com 51 detenções ocorridas em 2017

Entre 2016 e 2017, mais de 500 agentes da Patrulha da Fronteira (BP) foram presos, segundo dados divulgados na sexta-feira (12) pelo Departamento de Alfândega & Proteção nas Fronteiras (CBP), publicou o New York Times no domingo (14). O envolvimento com álcool e drogas resultou em 109 prisões em 2016 e 119 em 2017. Violência doméstica foi o 2º crime mais frequente, com 51 detenções ocorridas em 2017, em contraste com 44 prisões em 2016.

“Nós estamos falando de apenas uma fração da corporação”, disse Matthew Klein, comissário assistente do Escritório de Responsabilidade Profissional (OPR) em Nova York. O CBP emprega 60 mil pessoas.

O artigo também citou o uso excessivo de força contra os imigrantes. Segundo os dados, os casos envolvendo agentes caíram 25%, em contraste com os 338 casos ocorridos em 2016. Entre os casos envolvendo o uso de força excessiva no ano passado, 12 deles resultaram em morte ou ferimentos graves de indivíduos, em contraste com 23 em 2016, conforme os dados nos arquivos.

Juan David Ortiz, agente da BP no Texas, foi preso em setembro sob a acusação de ter matado 4 mulheres e sequestrado outra, que conseguiu escapar e pedir socorro. Em maio, um agente atirou fatalmente num imigrante no Texas. O patrulheiro teria sido atacado por um grupo de indivíduos.