Equipe de Trump dá primeiros passos para construção de muro

Na sexta-feira (24), o Departamento de Alfândega e Proteção das Fronteiras (CBP) informou que planeja começar a assinar contratos até meados de abril para o projeto do Presidente Donald Trump de construir um muro ao longo de toda a fronteira com o México. O comunicado indicou que ele dará continuidade ao plano de erguer “um muro maravilhoso” ao longo das 2 mil milhas de fronteira.

O CBP detalhou que aceitará propostas de empresas interessadas a partir de 6 de março e os candidatos deverão projetos de construção e protótipos até 10 de março, segundo o website para licitações públicas . O grupo de candidatos será diminuído até 20 de março e os finalistas deverão apresentar ofertas que contenham orçamentos até 24 de março.

Ainda na sexta-feira (24), o presidente disse durante a Conferência de Ação Política Conservadora que a construção começará “muito em breve” e está “bem, bem, bem adiantada na agenda”.

O órgão não detalhou onde o muro seria construído e quantas milhas seriam cobertas inicialmente. O secretário do Departamento de Segurança Nacional (DHS), John Kelly, ouviu a opinião de patrulheiros durante várias visitas à fronteira em Califórnia, Arizona e Texas.

Ainda não é certo quando o Congresso liberará verba e quanto. O Departamento de Responsabilidade Fiscal calcula que o muro custará a média de US$ 6.5 milhões por milha construída para impedir que pessoas entrem clandestinamente nos EUA e US$ 1.8 milhão para barreiras de veículos. Atualmente, há 354 milhas de cerca já construída e 300 milhas de barreiras de veículos.

Líderes republicanos no Congresso especulam que o muro de Trump custaria entre US$ 12 bilhões e US$ 15 bilhões. O presidente calculou em US$ 12 bilhões.

Um relatório interno do DHS preparado por Kelly calcula que o custo da construção de um muro ao longo de toda a fronteira com o México custaria aproximadamente US$ 21 bilhões.