Era Trump: Dobram prisões de indocumentados não criminosos

A prisão de indocumentados aumentou 32.6% na primeira semana da administração Trump

O Departamento de Imigração (ICE) não está mais “ignorando” imigrantes indocumentados sem antecedentes criminosos, portanto, o índice de prisões entre esse grupo dobrou desde que o Presidente Trump assumiu o cargo, publicou o jornal Washington Post.

“A prisão (de indocumentados) aumentou 32.6% na primeira semana da administração Trump com os agentes federais encorajados a perseguir estrangeiros com antecedentes criminais, mas também milhões de indocumentados que obedecem as leis”, segundo o artigo.

“O ICE prendeu 21.362 (indocumentados), a maioria criminosos condenados, desde janeiro até meados de março, em contraste com 16.104 durante o mesmo período no ano passado”, conforme estatísticas adquiridas pelo Post.

A política do Presidente Trump diverge radicalmente da antiga administração Obama, a porta-voz do ICE Jennifer Elzea disse, através de um comunicado, que “qualquer pessoa ilegalmente nos Estados Unidos poderia ser deportada”.

O comentário de Elzea acrescentou que apesar de o ICE “focalizar seus recursos em indivíduos que representam ameaça à segurança nacional, pública e nas fronteiras, o secretário do Departamento de Segurança Nacional (DHS), John Kelly, tem deixado claro que o ICE não isenta mais classes ou categorias de indivíduos passíveis de deportação no cumprimento das leis”.

Já ocorreram 5.441 prisões de indocumentados sem antecedentes criminais, ou seja, mais que o dobro do ano passado, segundo o canal de TV Fox News, na segunda-feira (17), detalhando que “os pedidos do ICE às autoridades locais para manterem detidos criminosos estrangeiros aumentou 75%, ou seja, mais de 22 mil”.

No programa “Meet the Press” do canal de TV NBC, no domingo (16), Kelly deixou claro que a definição de “criminoso” não mudou, “mas o espectro de criminalidade no qual nós operamos mudou”.

“A lei deporta pessoas. O Secretário Kelly não. O ICE não. Esse é o sistema de justiça criminal dos Estados Unidos que deporta as pessoas”, disse Kelly.

Mesmo que as estatísticas de deportações de Trump não ultrapassem as do ex-presidente Obama, “as táticas que os agentes do ICE de Trump usam, prendendo imigrantes em tribunais estaduais e municipais e a caminho do trabalho, assim como focalizar em ativistas defensores dos direitos dos imigrantes que se manifestam, têm causado terror nas comunidades imigrantes”, postou a revista The Week.