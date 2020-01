“Era Trump”: Imigração deporta mãe de fuzileiro dos EUA

A mexicana Rocio Rebollar Gomez vivia na região de San Diego (CA) há mais de 30 anos e já havia sido deportada três vezes

Na quinta-feira (2), um fuzileiro das Forças Armadas dos EUA recebeu a ligação que ele temia: A mãe dele havia sido deportada para o México. Ele telefonou para os familiares dela para que todos eles soubessem.

“Eu sinto-me traído, para ser honesto”, disse o 2º Tenente Gibram Cruz ao canal de TV KSWB. “Um país que eu estou servindo; aquele que venho servindo com orgulho. Essas políticas que foram postas para manter a minha família segura entristecem-me profundamente”.

Há vários meses, Cruz e a família dele vinham tentando convencer as autoridades para deixar a mãe do militar, Rocio Rebollar Gomez, permanecer nos EUA. O caso chamou a atenção nacional em dezembro, quando Gibram viajou para onde mora a família dele e relatou ao jornal San Diego Union Tribune que temia que aquele fosse o último Natal deles juntos. Viajar para ver Rocio no México não seria possível devido às restrições militares, disse ele aos repórteres na quinta-feira (2).

O Departamento de Imigração (ICE) informou que Gomez foi deportada na quinta-feira (2) depois de ter esgotado todas as possibilidades legais de apelação. Um porta-voz do órgão frisou que ela já havia sido deportada antes e que um juiz de imigração determinou a remoção dela. Reentrar clandestinamente nos EUA depois da deportação é considerado um crime federal conforme a lei, destacou a porta-voz.

“A priorização de fugitivos da imigração desde que o ICE enfatizou a prisão e remoção deles; uma vez que eles ignoraram deliberadamente uma ordem de um juiz federal”, disse a porta-voz Paige D. Hughes. “Falhar intencionalmente em obedecer ordens finais de deportação é negligência e compromete toda a estrutura do cumprimento das leis migratórias, como foi estabelecido pelo Congresso, e torna as leis federais obsoletas”.

Os parentes de Rocio a defendiam. Cruz havia aplicado anteriormente para um programa que protege os parentes de militares na ativa da deportação, mas o pedido foi negado, relataram parentes. A razão da negação não foi informada.

Gomez vivia em San Diego (CA) durante mais de 30 anos, detalharam os parentes. Ela já havia sido deportada anteriormente 3 vezes e cada vez retornou aos EUA para ficar com os filhos dela.

“Sim, ela tem um histórico de deportação, mas voltou para nós, disse Karla Cruz, filha dela. “Tudo o que ela fez foi para nos manter aqui; nos dar oportunidade. Ela é o centro da nossa família. Ela nos ensinou tudo aquilo que sabemos”.

Acompanhados por Rocio, parentes realizaram uma coletiva de imprensa do lado de fora do prédio do ICE, onde ela deveria comparecer na quinta-feira (2). Mais uma vez, eles pediram às autoridades para suspenderem a deportação dela, exibindo cartazes com os dizeres: “Não separem a nossa família” e “Mães de militares merecem ficar”, para as câmeras.

Entretanto, pouco depois do final da coletiva de imprensa, os parentes foram informados que Rocio havia sido deportada. “Eu não disse adeus à ela”, disse Gibram ao canal de TV KGTV. “Eu não sei quando será a próxima vez que eu irei vê-la”.

Após a deportação da mãe dele, o fuzileiro fez as malas e viajou por conta própria, publicou o San Diego Union-Tribune. “Ele tem ordens para comparecer ao Fort Hood no Texas na sexta-feira (10)”, diz o artigo. “Ele já está comprometido a pelo menos três anos mais nas forças armadas”.