Escândalo migratório faz ministra britânica perder cargo

Inúmeros caribenhos que imigraram legalmente ao Reino Unido após a 2ª Guerra Mundial perderam o status

Políticas migratórias austeras, como cotas para deportações, levaram à queda de uma das ministras britânicas principais. No domingo (29), a secretária do Departamento de Segurança Nacional, Amber Rudd, deixou o cargo depois de ser pressionada pelo o que foi batizado de escândalo “Windrush”. O caso envolve os imigrantes naturais das ilhas caribenhas que se mudaram legalmente para o Reino Unido depois da 2ª Guerra Mundial e que agora foram informados que são ilegais e tiveram os benefícios sociais negados, como serviços de saúde. A mudança ocorreu depois que o Partido Conservador, com a atual 1ª Ministra Theresa May como líder, aprovou políticas restringindo a imigração em 2012, as quais os opositores acreditam criar uma atmosfera hostil às minorias sociais no país.

Semana passada, Rudd disse ao Parlamento Britânico que não haveria cotas para a deportação de imigrantes no país, embora cartas publicadas pelo jornal Guardian no domingo (29) revelaram que ela havia sido informada sobre alvos e prometeu a May que aumentaria as deportações “ao longo dos próximos anos”.

Em sua carta de demissão, Amber alegou que tinha “inadvertidamente enganado” os legisladores e que May “entendeu as razões de ela ter feito isso”.

Apesar do Departamento de Segurança Nacional lidar com outros assuntos como o terrorismo, a imigração se tornou foco durante e depois da votação que permite o Reino Unidos sair da União Europeia. Críticos veem essa saída como uma forma de impedir que mais imigrantes da EU se mudem para a ilha.

A “Geração Windrush”, que levou o nome do navio que os legou ao Reino Unido, chegou legalmente para ajudar a construir o país arrasado pela guerra. Entretanto, em meio ao escândalo atual, o Departamento de Segurança Nacional admitiu que destruiu alguns dos documentos que poderia provar isso. May era a responsável pelo órgão durante a destruição, mas passou a culpa para o Ministério do Trabalho anterior. O ministro atual do Ministério do Trabalho, Jeremy Corbin, disse na segunda-feira (30) que a saída de Rudd equivalia a perda do “escudo humano” de Theresa e que ela deveria agora responder perguntas sobre o tempo em que era responsável pelo órgão.

Como parte da onda de políticos no extremo ocidente prometendo posturas austeras com relação à imigração, a administração Trump tem sido criticada por focalizar naqueles que entraram legalmente no país. O Departamento de Segurança Nacional (DHS) dos EUA suspendeu o “status de proteção temporária” de mais de 400 mil pessoas que fugiram de desastres naturais e conflitos em países como El Salvador e Haiti. Semana passada, a Secretária Kirstjen Nielsen informou que o programa também foi cancelado para o Nepal.

May, cujo gabinete tem sido sacudido por ondas de saídas e comanda uma pequena parte da maioria no Parlamento, anunciou na segunda-feira (30) que o legislador conservador Sajid Javid assumiria o cargo deixado por Rudd. Ele é de descendência paquistanesa e é o primeiro da minoria social a assumir o posto. Já Penny Mordaunt assumirá o papel da ex-ministra no “Mulheres & Igualdades”.