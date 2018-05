Escola cobre mural com imagem da cabeça de Trump empalada

A obra foi exibida no muro de uma escola no Condado de San Diego (CA) e gerou polêmica

Autoridades escolares no sul da Califórnia ordenaram que parte de um mural fosse coberto devido a imagem da cabeça cortada do Presidente Donald Trump na ponta de uma vara. Na quarta-feira (2), após receber reclamações da vizinhança, o mural foi inicialmente coberto com plástico e, posteriormente, coberto com placas de madeira, publicou o jornal San Diego Union-Tribune.

“Obviamente, há muita preocupação sobre aquilo que foi retratado”, disse Manny Rubio, agente de informações públicas do Sweetwater Union-High School District no Condado de San Diego.

A artista Sasha Andrade concordou em modificar a pintura para “alinhar melhor com a filosofia da escola”, disse Tommy Ramirez, diretor do MAAC Community Charter School. A MAAC é uma ONG que administra a escola, que é independente, ou seja, não subordinada ao distrito escolar.

Andrade usou as redes sociais para defender o trabalho, que apresenta 3 guerreiros, um segurando uma espada, outro segurando um coração e o terceiro apontando uma espada com a cabeça cortada de Trump na ponta. “Eles (autoridades) podem tentar censurá-la, mas aqui está pessoal” Postou ela no Facebook, com uma foto do mural. “Vamos fazer com que isso viralize”.

Francia Baluca, gerente de comunicação e marketing da MAAC, disse que as autoridades escolares estão verificando se o conceito de Andrade foi comunicado antes que fosse tomado conhecimento do mural. Essa não é a primeira vez que Trump tem sido retratado em trabalhos de arte controversos.

Em março, o ator Jim Carry pôs mais lenha na fogueira ao postar uma pintura feita por ele com Trump trajando um robe aberto, coçando o peito cabeludo em frente à uma tigela com sorvete. “É chamada. ‘Vocês gritam. Eu grito. Nós alguma vez vamos parar de gritar? Postou Carry, de 56 anos, no Twitter.

Um grupo de artistas, conhecido por exibir publicamente estátuas de Trump nú em várias cidades dos EUA transformou recentemente uma sala no Hotel Internacional Trump & Tower em New York City, acrescentando 5 ratos vivos e um artista fantasiado de Trump portando algemas douradas.