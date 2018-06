Escolha de Trump para liderar departamento de refugiados é contra imigração

Ronald Mortensen atuou como oficial do serviço estrangeiro que serviu na França, Austrália, Mauritânia e Chade

Quando o presidente Trump escolheu Ronald Mortensen para chefiar o escritório do Departamento de Estado que coordena a resposta dos EUA às crises globais de refugiados, ele listou as credenciais do candidato que o tornam adequado para o cargo: Mortensen, um comunicado emitido na semana passada, era um oficial de serviço estrangeiro aposentado que serviu na França, Austrália, Mauritânia e Chade. Nos últimos 15 anos, ele trabalhou com a Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA, respondendo às crises no Iraque, Síria, República Democrática do Congo e outros lugares. Em outras palavras, Mortensen era um candidato ideal para o trabalho.

O que o governo Trump não mencionou é o ponto de vista de Mortensen sobre a imigração, que ele publicou em postagens de blog entre junho de 2009 e outubro de 2017 para o Center for Immigration Studies (CIS), um centro de estudos em Washington-DC que apoia a redução da imigração para os Estados Unidos; Mortensen é listado como um companheiro no CIS. Nessas postagens, Mortensen relacionou a imigração ilegal ao roubo de identidade e a taxas mais altas de criminalidade; protestou contra os Dreamers, que foram trazidos para o país como crianças sem documentação; criticou os esforços de reforma do sistema de imigração do país; e especificamente os senadores John McCain e Marco Rubio, a Igreja mórmon e os líderes evangélicos por seu apoio a esses esforços. Vale a pena notar, no entanto, que as postagens de Mortensen foram restritas quase exclusivamente àqueles que estão nos EUA ilegalmente. Não foi encontrada nenhuma postagem em que Mortensen criticasse o processo de asilo que ele logo supervisionaria se fosse confirmado pelo Senado, ou programa global de refugiados para a qual os EUA ainda são o maior contribuinte financeiro individual.

“Eu acho que é alarmante ter pessoas que são tão fortemente antiimigrantes quando o trabalho requer a colaboração com outros países e trabalhar para ajudar pessoas carentes em todo o mundo”, disse Anne Richards, que serviu de 2012 a 2017 como assistente do Secretário de Estado da População, Refugiados e Migração (PRM). “Então, você não pode ser hostil às pessoas nascidas no exterior. Em termos de execução de um programa de reassentamento de refugiados; é muito importante que a pessoa aprecie a tradição americana de ser um lar para refugiados e imigrantes e que ela queira fazer esse trabalho em vez de destruí-lo”.

As observações de Richards são indicativas das críticas generalizadas à indicação de Mortensen por parte de ativistas e grupos que defendem os refugiados nos EUA. Eric Schwartz, presidente da organização Refugees International, que dirigiu a PRM entre 2009 e 2011, pediu ao Senado dos EUA em um comunicado que rejeitasse a indicação. O senador Jeff Flake, o republicano do Arizona que participa do painel, já disse que votará contra Mortensen. Rubio, republicano da Flórida que Mortensen chamou de “excepcionalmente ingênuo ou simplesmente desonesto” por seu apoio à reforma da imigração, também está no painel, mas ainda não disse publicamente como vai votar. Senadores democratas expressaram reservas com relação à nomeação.

Mas além dessas postagens, pouco se sabe sobre Mortensen, que passou anos no serviço público e chamou pouca atenção. A indicação de Mortensen faz parte de um padrão mais amplo da administração Trump, gerando críticas devido à sua posição com relação à imigração. Andrew Veprek, que é visto como cético em relação ao programa de refugiados dos EUA, é agora o vice-assistente.