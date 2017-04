Escritor brasileiro faz série de palestras em Boston

Paulo Scott é o convidado brasileiro a fazer parte da VI Conferência de Literatura Lusófona – A Solidão Acompanhada

O escritor Paulo Scott, ganhador do prêmio Machado de Assis em 2012 por seu romance Habitante Irreal, fará uma série de palestras em universidades de Boston na primeira semana de abril de 2017. O escritor é o convidado brasileiro a fazer parte da VI Conferência de Literatura Lusófona – A Solidão Acompanhada, ao lado do português João Tordo e do cabo-verdiano José Luiz Tavares, na sexta-feira (7), às 10 da manhã, na UMass – Boston. A Conferência é uma iniciativa em parceria do Consulado-Geral do Brasil em Boston (MA), do Instituto Camões, do Consulado de Portugal e do Consulado de Cabo-Verde. O evento também integra o Boston Portuguese Festival, e já trouxe escritores como João Gilberto Noll, Carol Bensimon e Alexandre Vidal Porto.

A programação de palestras e participações em bate-papos, porém, já começa no dia 3 de abril na Boston University, onde o autor falará sobre suas obras mais recentes ao lado de João Tordo. No dia 4 de abril, após um almoço com estudantes, Scott palestrará na Universidade de Harvard em evento aberto a toda comunidade brasileira. Na quarta-feira, o escritor chega a Brown University, em Providence, RI.

Paulo Scott, nascido em Porto Alegre (RS), vive atualmente em Garopaba (SC) e trabalha como escritor, roteirista e colaborador na mídia cultural do Brasil. É autor dos romances “Voláteis” (Editora Objetiva, 2005); Habitante irreal (Editora Alfaguara, 2011); traduzido para o alemão e o inglês, respectivamente, Unwirkliche Bewohner e Nowhere People; Ithaca Road (Companhia das Letras, 2013) e O ano em que vivi de literatura (Editora Foz, 2015). Além disso, é autor do livro de contos Ainda orangotangos, que foi adaptado para o cinema pelo diretor Gustavo Spolidoro, filme premiado em vários festivais ao redor do mundo. Scott também é autor de vários volumes de poesia.