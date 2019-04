Escritora Drica Pinotti lança “My Crazy (Sick) Love”  em Nova York

A paulistana Drica Pinotti já tem 15 livros lançados no Brasil e Portugal

Em maio, a escritora brasileira Drica Pinotti estreia nos EUA com a comédia romântica “My Crazy (Sick) Love” na Shakespeare & Co. Já em 1 de junho, será realizada uma tarde de autógrafos na BookCon NY. Ela tem 15 livros publicados no Brasil e Portugal. Entre suas obras estão “A Pílula do Amor”, “Antídoto”, “A Caixinha de Pandora”, “O Diário de Pandora – As confusões do primeiro amor”, entre outras.

A personagem Amanda Loeb, em seu primeiro livro lançado nos EUA, é uma advogada solteira e inteligente em New York City na véspera do aniversário de 30 anos dela. Com um emprego estável, círculo de amigos carinhosos e proximidade com a mãe e a irmã. Entretanto, ela se destaca dessas pessoas, pois é hipocondríaca. O armário de remédios dela abriga remédios da letra A a Z recomendados pelos melhores médicos em New York City. Quando Amanda se encontra com Brian Marshall, um bonito e carismático dono de restaurante, o coração dela palpita. Com o desenvolvimento da relação deles, Amanda aprende que os detalhes e complicações que o amor traz podem ser a “pílula” que ela precisa para se livrar das aflições; para o resto da vida dela.

Drica Pinotti é natural de São Paulo. Ela é formada em Moda pela Universidade Anhembi Morumbi. Começou a carreira de escritora em 2001 e tem mais de treze livros publicados, entre eles a famosa série “De menina a mulher” que acaba de ser relançada pela Editora Verus, Grupo Editorial Record. Drica atualmente dedica-se a escrever seu novo chick-lit e está trabalhando em seu primeiro roteiro para o cinema. Ela adora viajar, ler e fazer novos amigos. Mais informações sobre a escritora podem ser encontradas no website: www.dricapinotti.com

A noite de autógrafos acontecerá na quinta-feira, 9 de maio, das 6:30 pm às 8:00 pm, na Shakespeare & Co., localizada na 939 Lexington Avenue, em Manhattan (NY), entre as ruas 68th e 69th. Durante o evento, serão servidos salgadinhos e bebidas brasileiras. No local, serão vendidas cópias do livro e a autora os autografará. As pessoas que já compraram o livro podem leva-lo para assinatura.