Escultura de brasileiro sobre imigrantes será inaugurada no 4 de Julho

Caso tudo ocorra como o programado, o monumento será inaugurado em 4 de julho, feriado do Dia da Independência dos EUA

As estátuas formam fila em frente à silhueta de um barco que simboliza a travessia do oceano atlântico. Há 12 adultos e 2 crianças de granito. Os homens, carregando malas, trajam terno e chapéu. As mulheres vestem vestidos longos e cobrem a cabeça com véu. Todos eles representam os imigrantes que assentaram no bairro do Ironbound, na cidade de Newark na esperança de conquistar o sonho Americano.

Quando o escultor, o brasileiro Camilo Sátiro, terminar a obra, a expressão nos rostos das estátuas será de alegria; não tristes como as imagens vistas algumas vezes em documentários.

“Eu quis mostrar algo que diga que o futuro é brilhante”, disse Camilo, de 46 anos. “Eu prefiro mostrar algo bonito”.

Ele já está na metade da tarefa de conclusão do “Immigrants Memorial Monument”, uma escultura que, quando terminada, será instalada nas 5 esquinas, no coração do Ironbound, no cruzamento da Ferry Street, Merchant Street e Wilson Avenue. O local também é conhecido pela centenária Igreja da Graça Luterana, um dos cartões postais da região.

A ideia do monumento foi concebida pelo Vereador Augusto Amador, morador e representante do bairro. Ele detalhou que quis homenagear todos os imigrantes que contribuíram ao longo da história com o desenvolvimento do Ironbound.

“Nada tem sido feito em nossa comunidade para celebrar as contribuições de todas comunidades imigrantes, incluindo aqueles de dentro dos Estados Unidos, para trabalhar nas fábricas”, disse Amador. “Nós geralmente reconhecemos indivíduos que contribuíram enormemente para a qualidade de vida na área, mas nunca realmente reconhecemos todos os imigrantes”.

Feito de granito, o monumento terá 16 pés (4.87 metros) de altura, 18 pés (5.48 metros) de comprimento e pesa cerca de 100 toneladas. Sátiro, que possui atelier na cidade vizinha de Kearny, está trabalhando no projeto na Pensilvânia, onde ele possui espaço de trabalho mais amplo. Devido ao tamanho, o artista dividiu o monumento em 65 partes que serão postas em caixas e transportadas até o local final de caminhão. Então, ele juntará as peças e o projeto será posto na carroceria de um caminhão de carga e um guindaste o colocar no lugar definitivo.

Caso tudo ocorra como o programado, o monumento será inaugurado em 4 de julho, feriado do Dia da Independência dos EUA; a data ideal para celebrar o legado cultural deixado pelos imigrantes que viveram e aqueles que ainda vivem na 3ª cidade mais antiga do país.