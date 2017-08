Esgota na Amazon.com papel higiênico de Trump

Os rolos têm impressos as postagens dele no Twitter antes que assumisse o cargo em janeiro

Uma companhia chamada “Toilet Tweets” vendeu rolos de papel higiênico repletos das imagens das polêmicas postagens do Presidente Donald Trump no Twitter. No sábado (5), o portal Amazon.com, que aceitava os pedidos, esgotou os rolos individuais, que custavam US$ 12 cada um, segundo o canal de TV Local 10 News.

As buscas online pelo “Donald Trump Classic Tweets Toilet Paper – Single Roll” lista o produto como “atualmente não disponível”. Rolos de papel similares, com a imagem de Trump, ainda estão sendo vendidos na Amazon.com por US$ 13 pelo vendedor chamado American Arts Classic.

Produtos similares existem do Barack Obama também, entretanto, aparentemente eles não vendiam bem. O pacote de 3 rolos é vendido a US$ 5 e o rolo individual sai a US$ 4.

Os rolos esgotados de papel higiênico de Trump têm impressos as postagens dele no Twitter antes que ele assumisse o cargo em janeiro. Recentemente, o Presidente criticou o proprietário da Amazon.com, Jeff Bezos, o homem mais rico dos EUA e proprietário do jornal Washington Post, pela política tributária das vendas online do portal. Trump disse que a Amazon.com tem o “monopólio de não impostos” nas vendas online. Além disso, ele criticou o jornal pelo o que ele considerou “notícias falsas”.

“São notícias falsas o Washington Post ser usado como arma lobista contra o Congresso para impedir que os políticos olhem o monopólio de impostos zero da Amazon.com”, postou Trump no Twitter em 24 de julho.

. Mexicano usa papel para criticar muro na fronteira:

Em fevereiro desse ano, um empresário mexicano ofendido pelos insultos proferidos pelo Presidente Donald Trump aos seus conterrâneos aproveitou a polêmica para lançar um novo produto. O advogado corporativo Antônio Battaglia está apresentando o papel higiênico “Trump”, que tem como slogans “maciez sem fronteiras” e “este é o muro, sim, que iremos pagar”. O papel mexicano não é estampado, mas somente a embalagem.

O Instituto de Propriedade Industrial do México concedeu a marca registrada do nome “Trump” ao presidente americano em setores como construção civil, hotéis, turismo, mercado imobiliário e serviços financeiros. Entretanto, a Organização Trump não se preocupou em cobrir o que em espanhol se refere a “papel higiênico”, então, a marca registrada de Battaglia para o papel higiênico Trump foi aprovada em outubro de 2015, segundo dados do instituto.

Os pacotes começarão a ser produzido no final desse ano e, conforme promessa, 30% dos lucros serão destinados a programas de ajuda aos imigrantes. Battaglia disse que ficou “realmente aborrecido” quando Trump iniciou sua campanha presidencial categorizando os imigrantes que entram clandestinamente nos EUA como criminosos, traficantes de drogas e estupradores.

“Eu pensei: Nós não podemos ficar calados, certo?” Disse ele por telefone na cidade mexicana de Leon. “Então, com esse insulto que foi dito, eu acrescentarei o meu grão de areia na resposta”.